Un policier dépose plainte après avoir été traité de «vendu» parce que noir

Un policier noir insulté à Paris par des participants à la manifestation pour Adama Traoré, a déposé plainte, a annoncé sur Twitter le préfet de police Didier Lallement. La victime avait été insultée, qualifiée de «vendu» par les manifestants.

Le préfet de police Didier Lallement a confirmé sur Twitter le 4 juin que le policer noir qui a été insulté par des manifestants le 2 juin lors du rassemblement contre les violences policières avait porté plainte.

«Soutien total au fonctionnaire de la PP [préfecture de police] qui a fait l'objet de propos abjects lors de la manifestation du 2 juin. Il a porté plainte et je m'y associe. Son calme et sa dignité sont un exemple qui nous honore», a ainsi tweeté Didier Lallement. «Il n’y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou d’oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s’engagent pour la liberté, l’égalité et la fraternité et cela au quotidien !», a ajouté le préfet de police.

Une vidéo largement reprise sur les réseaux sociaux montre ce fonctionnaire, membre de la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC), casqué, impassible face à des manifestants scandant en chœur à son adresse : «Vendu !».

Il faisait partie des effectifs des forces de l'ordre venus encadrer cette manifestation interdite devant le nouveau palais de justice de Paris en hommage à Adama Traoré qui a rassemblé 20 000 personnes, selon la préfecture de police.

La mort du Noir américain George Floyd a relancé en France les critiques contre la police accusée de violences et de racisme. Le 2 juin, le comité Adama Traoré, du nom de ce jeune homme noir décédé en 2016 après une interpellation par des gendarmes, a fait le parallèle entre les deux affaires.