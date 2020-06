Polémique après que des manifestants antiracistes ont traité un policier noir de «vendu»

Lors de la manifestation en hommage à Adama Traoré le 2 juin à Paris, une youtubeuse et plusieurs manifestants ont invectivé un policier noir et l'ont traité de «vendu». Syndicats de police, politiques et internautes ont condamné ces propos.

Lors du rassemblement parisien du 2 juin 2020 en hommage à Adama Traoré, mort lors d'une interpellation policière en 2016, une scène a marqué les esprits. Près du tribunal de Paris, probablement après une charge, quelques manifestants, emmenés par la youtubeuse Nadjelika, ont traité de «vendu» un fonctionnaire de police noir silencieux.

Sur une vidéo devenue virale, on voit la jeune femme, portant un tee-shirt Justice pour Adama, s'égosiller : «Sur vous tous, mais surtout sur toi, honte sur toi, vendu !». «T'es de leur côté, t'as pas honte !», a-t-elle hurlé, se cassant la voix. Le policier au visage couvert d'un masque chirurgical n'a pipé mot, baissant juste les yeux.

Cette séquence est juste choquante et abjecte! Être #policier et #noir doit il poser un problème en France aujourd'hui?

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme et les manifestants ont été largement désavoués, y compris par des sympathisants du mouvement Justice pour Adama. Quelques politiques marqués à droite ont également fait état de leur désapprobation, tels Nicolas Dupont Aignan, fondateur de Debout la France, l'avocat et député européen Identité et démocratie Gilbert Collard et le conseiller régional Rassemblement national Julien Odoul.

Traiter de "vendu" un policier parce qu'il est noir : voilà le vrai racisme ! Honte à l'extrême gauche qui par haine contre la France alimente le communautarisme selon la couleur de peau.

La vidéo a également fait réagir dans les rangs de la police. Les syndicats du secteur se sont insurgés, tels le SICP, syndicat indépendant des commissaires de police, qui a affirmé sur Twitter : «Vous n’aurez pas notre haine ! Vous [ne] nous diviserez pas !»

Le SCSI, syndicat majoritaire des Cadres de la Sécurité Intérieure, a déclaré dénoncer les débordements de la manifestation, «ceux qui ont traité de "vendu" un policier noir, ceux qui traitent nos collègues de couleur de "bounty" ou de "traitres" sur les réseaux sociaux».