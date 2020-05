«Irresponsable» : Jean-Christophe Lagarde s'oppose à un second tour des municipales en juin

Le président de l'UDI s'oppose vigoureusement à l'idée d'un second tour des municipales dès le mois de juin, défendue par 26 maires de grandes villes. Il prône l'idée d'un «regroupement» du scrutin avec les départementales et les régionales de 2021.

Un éventuel second tour des municipales fin juin serait «irresponsable sanitairement» à cause de la pandémie de Covid-19 et «parfaitement aberrant démocratiquement», a estimé le 18 mai le chef de file de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Jean-Christophe Lagarde, lors d'un point presse en ligne. Ce projet de scrutin en juin est porté par un certain nombre de maires de grandes villes, qui estiment que «la démocratie ne peut pas être plus longtemps confinée»

En défendant une «position très personnelle», et non celle de son parti ou de son groupe parlementaire, Jean-Christophe Lagarde plaide lui pour «regrouper» l'élection avec les départementales et régionales de 2021.

Le danger concernerait surtout la «campagne électorale», selon Lagarde

«Les personnes âgées ne sont pas venues [au premier tour le 15 mars] et ne viendront pas voter au mois de juin, on va fausser le résultat de l'élection», a jugé le député de Seine-Saint-Denis et ancien maire de Drancy, où son épouse Aude Lagarde lui a succédé en 2017 avant d'être réélue dès le premier tour mi-mars.

Est-ce qu'il y a un Français qui se souvient des termes de la campagne électorale d'il y a trois mois et des propositions des candidats. Et y'a-t-il un seul candidat qui ferait le même programme qu'il y a trois mois ? Evidemment non

Sur le plan sanitaire, l'élu du 93 souligne que le danger concerne surtout la «campagne électorale» et «pas le jour du scrutin». Et pour cause, Jean-Christophe Lagarde fait valoir que ses deux «collègues» du «conseil municipal» de Drancy qui sont décédés du Covid-19, «sont morts de la campagne électorale». «Ils étaient contaminés avant le jour du vote mais ne le savaient pas», a-t-il rapporté. Et d'insister : «On limite à dix personnes les gens qui se réunissent dans la rue voire dans une salle, et on va faire une campagne électorale de trois semaines, un mois.» Le chef de file de l'UDI considère une telle option «irresponsable».

«Démocratiquement [aujourd'hui,] est-ce qu'il y a un Français qui se souvient des termes de la campagne électorale d'il y a trois mois et des propositions des candidats ? Et y'a-t-il un seul candidat qui ferait le même programme qu'il y a trois mois ? Evidemment non», présume-t-il.

Alors que 36 maires de grande villes comme Anne Hidalgo (PS) à Paris et Christian Estrosi (LR) à Nice demandent un second tour dès juin, Jean-Christophe Lagarde déplore que cela «arrange[rait] beaucoup de gens parmi les élus et que c'est ce qui est en train de se tramer».

Le conseil scientifique va justement remettre, entre le 18 mai au soir et le 19 mai, son rapport au Premier ministre Edouard Philippe sur la possibilité de tenir le deuxième tour des élections municipales en juin, a appris l'AFP auprès de Matignon.