«Se passer de vacances» pour relancer l'économie ? La proposition d'un économiste fait bondir LFI

Face au choc économique provoqué par la pandémie, Marc Ivaldi suggère de renoncer à des congés payés pour soutenir l'économie. Cette proposition indigne les Insoumis, qui relèvent par ailleurs que cet économiste toulousain est marqué politiquement.

«En 2020, les revenus seront plus faibles, ce qui va rendre encore plus difficile la relance de l'économie. Pourquoi ne pas se passer de ses vacances pour relancer la machine ? Les commerçants et les petits artisans, eux, ne vont pas se poser la question. Ils vont devoir se passer de vacances pour faire du revenu.» Dans des propos rapportés par France Bleu Occitanie, le 8 avril 2020, Marc Ivaldi, enseignant à la Toulouse School of Economics, a lancé une idée choc pour soutenir l'économie du pays une fois passée la crise sanitaire.

L’idée serait d’abandonner des RTT ou des congés payés… Peut-être une semaine, peut-être dix jours… C’est à calculer.

Le professeur avait précisé les contours de cette proposition, la veille, auprès du site d'information Actu.fr : «L’idée serait d’abandonner des RTT ou des congés payés… Peut-être une semaine, peut-être dix jours… C’est à calculer. Un tel dispositif donnerait aux entreprises une marge de manœuvre considérable. L’on travaillerait donc plus en 2021 pour compenser la crise sanitaire que nous traversons.»

Cette sortie a vivement fait réagir les Insoumis, au premier rand desquels leur chef de file, Jean-Luc Mélenchon. Au-delà de la proposition elle-même, c'est également la façon dont est présenté Marc Ivaldi par France Bleu qui a fait sortir le député de Marseille de ses gonds : «"Economiste toulousain", il a honte de dire qu'il était candidat LR ? Ou c'est le journaliste qui préfère masquer l’étiquette ? Voilà comment on donne une allure "scientifique" à un point de vue idéologique», s'est-il indigné sur Twitter.

« Économiste toulousain », il a honte de dire qu'il était candidat LR ? Ou c'est le journaliste qui préfère masquer l’étiquette ? Voilà comment on donne une allure « scientifique » à un point de vue idéologique. https://t.co/hkxsYcR3IN — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) April 12, 2020

En 2015, Marc Ivaldi figurait en effet en bonne position (7e) sur la liste Les Républicains de Dominique Reynié en Haute-Garonne pour les élections régionales. De quoi susciter un commentaire ironique de la part d'un autre député Insoumis, Adrien Quatennens : «On applaudit "l’économiste toulousain", mais la machine ne doit surtout pas être "relancée" ! Elle doit être remplacée.»

On applaudit « l’économiste toulousain » mais la machine ne doit surtout pas être « relancée » ! Elle doit être remplacée. #COVID19#confinementpic.twitter.com/orMNfWWbyH — Adrien Quatennens (@AQuatennens) April 12, 2020

L'initiative de Marc Ivaldi est toutefois partagée dans certains cercles. Dans un entretien publié le 11 avril dans Le Figaro, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bezieux, a ainsi laissé entendre que ce sujet, comme d'autres, devra être abordé en période de post-confinement : «Il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés pour accompagner la reprise et faciliter, en travaillant un peu plus, la création de croissance supplémentaire.»