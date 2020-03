Coronavirus : l'Institut Pasteur se défend d'avoir créé le Covid-19

Alors que des vidéos circulant sur les réseaux sociaux accusent l’Institut Pasteur d'être à l'origine du Covid-19, le centre de recherche s'est défendu de toute responsabilité. Il a assuré avoir uniquement participé à la réalisation d'un vaccin.

Si la pandémie mondiale de coronavirus qui progresse dans le monde aiguise les appétits des milieux criminels, la circulation de fausses informations va elle aussi bon train. Après qu’une vidéo dans laquelle il est suggéré que l’Institut Pasteur aurait créé le virus répondant au nom de SARS-Cov 2, lui-même à l’origine du Covid-19, a émergé le 17 mars sur Internet, le centre de recherche a été obligé de démentir cette information le 18 mars dans un communiqué officiel.

«Tandis que l’épidémie de Covid-19 se propage en France, de nombreuses chaînes de mails et messages d’informations circulent sur les réseaux sociaux ou par le biais de plateformes de messagerie. Ces messages contiennent parfois des informations erronées et s’appuient notamment sur la prétendue expertise de chercheurs de l’Institut Pasteur. L’Institut Pasteur vous invite à ne surtout pas prendre en compte ces informations et à ne pas les relayer», a fait savoir le centre de recherche dans le document.

Dans la vidéo mise en cause, l’auteur met en lumière une «déclaration d’invention» déposée par l’Institut Pasteur à propos d’un coronavirus datant de 2004. Une accusation dont se défend l’institut, qui précise que «les équipes de l’Institut Pasteur se sont mobilisées, en proposant plusieurs stratégies vaccinales, dont un candidat-vaccin basé sur la plateforme rougeole» et qu’«en 2004, ce candidat-vaccin contre SARS-cov1 a fait l’objet d’une déclaration d’invention (DI)».

«Le brevet de 2004 décrit la découverte du virus puis l’invention d’une stratégie vaccinale contre ce virus, et non l’invention du virus lui-même !!! Ce candidat-vaccin contre SARS-cov1 n’a pas été expérimenté chez l’homme car, quand il était prêt, l’épidémie était heureusement terminée, et il n’y avait plus de patients sur lesquels proposer de le tester», est-il encore souligné.

L’Institut Pasteur a rappelé qu'il utilisait actuellement la même méthode afin de trouver un vaccin contre le Covid-19, qui a fait 264 morts en France, selon le dernier bilan de la direction générale de la Santé (DGS) daté du 18 mars.