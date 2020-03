Municipales : des responsables politiques demandent un report du second tour

François Ruffin, Yannick Jadot ou encore Marine Le Pen se sont exprimés en faveur d'un report du second tour des municipales du 22 mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Edouard Philippe a annoncé une consultation en début de semaine.

Après la fermeture à 20h des bureaux de vote pour le premier tour des élections municipales, plusieurs responsables politiques ont demandé au gouvernement de reporter le second tour, prévu le 22 mars, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus frappant la France de plein fouet.

S’exprimant peu après 20h, le député européen EELV Yannick Jadot a ainsi déclaré : «J’appelle solennellement le président de la République à faire prévaloir en toutes circonstances la santé des Français et ce dorénavant dans la plus complète transparence. Je lui demande de réunir dès demain matin les représentants des forces politiques pour tirer toutes les leçons de ce premier tour et je lui demande d’organiser avec ces forces politiques le report du second tour.»

La présidente du Rassemblement national (RN) Marine Le Pen s'est elle aussi positionnée en faveur d'un report du second tour. «Le second tour n’aura manifestement pas lieu compte tenue de l’aggravation prévisible de l’épidémie. Il faut donc considérer comme acquises les nombreuses élections qui ont vu les candidats être élus au premier tour et reporter les autres qui devront se tenir dans quelques mois quand l’épidémie sera jugulée», a jugé la cheffe de parti, en profitant pour mettre en lumière, selon elle, les «atermoiements, les retards dans la prise en considération de la pandémie, les choix idéologiques et souvent contradictoires du gouvernement et du président de la République».

A l'autre bord du spectre politique, François Ruffin, député LFI de la Somme, s’était lui fendu d’un message sur Twitter vers 19h, avant la clôture du scrutin, dans lequel il pointait la nécessité d’un «report du second tour». «Avec une abstention record, avec une campagne impossible… le maintenir serait mauvais pour la santé des citoyens, mais aussi pour celle de la démocratie», a-t-il ajouté.

De fait, la participation (38,77%) en baisse de 16 points à 17h, par rapport à 2014, laisse présager un scrutin historique en termes d'abstention.

Présent sur le plateau de France 2, ce 15 mars, pour la soirée électorale, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a annoncé qu’il demanderait «sans doute mardi [17 mars]» leur avis aux experts scientifiques sur la possibilité de tenir le second tour. «Mardi, mercredi, sans doute mardi, je serai amené à leur poser la question du deuxième tour», a-t-il fait valoir à l’antenne. Egalement interrogé sur des rumeurs d’annonce de confinement total du pays à partir du 17 mars, le ministre a rétorqué : «On entend dire beaucoup de choses. Si une personne doit signer un tel décret, je serai au courant.»

Le Premier ministre Edouard Philippe a lui aussi fait savoir qu'une consultation des experts et des partis sur la faisabilité du second tour se tiendrait «en début de semaine».

L'épidémie de coronavirus a fait 127 morts et 5 423 cas de contamination confirmés en France, soit plus de 900 cas supplémentaires en un jour, selon le dernier décompte quotidien de l'agence nationale de santé publique, Santé Publique France.