«Vous m'avez crevé un œil, c'est quoi aller au poste ?» : Rodrigues interpellé à Lille (IMAGES)

Le Gilet jaune Jérôme Rodrigues a été interpellé à Lille lors de l'acte 67 du mouvement alors qu'il se trouvait à la terrasse d'un restaurant. Il a filmé en direct sur Facebook l'intégralité de la scène.

«Je finis de manger», «je ne donne pas ma carte d'identité à des gens qui éborgnent», voilà ce qu'a répondu Jérôme Rodrigues quand des agents de la police nationale sont venus l'interpeller à la terrasse d'un restaurant à Lille. Le Gilet jaune se trouvait là, ce 22 février, en marge d'une manifestation organisée dans la ville du Nord où les manifestants s'étaient donné rendez-vous pour leur acte 67. L'interpellation de Jérôme Rodrigues a été filmée en direct sur Facebook par lui-même, comme on peut le voir dans cette vidéo.

On est en train de déjeuner, c'est interdit par la République macronienne de déjeuner ?

Sur ces images, on peut voir que tandis qu'il mangeait des frites attablé à la terrasse du restaurant, des forces de l'ordre positionnées devant lui demandent ses papiers d'identité, ce à quoi Jérôme Rodrigues répond «qu'il est en train de manger». Une policière arrive et lui demande de confirmer qu'il ne veut pas donner ses papiers. «Bon ben très bien, on va vous emmener en vérification d'identité», lui dit-elle. «Génial», réplique l'intéressé sur un ton impassible. «On est en train de déjeuner, c'est interdit par la République macronienne de déjeuner ?», ajoute Jérôme Rodrigues, la bouche encore pleine.

Dans un échange avec un autre policier, le Gilet jaune explique que les forces de l'ordre connaissent parfaitement son identité. Qu'ils reçoivent sur leur talkies la consigne claire de l'interpeller et que demander son identité est en conséquence une plaisanterie de son point de vue. Le policier le prévient à nouveau qu'il risque d'être emmené au poste s'il n'obtempère pas. Et Jérôme Rodrigues de répondre : «Vous m'avez crevé un œil, c'est quoi aller au poste ?» Les policiers le prennent ensuite par les jambes et les bras. Il se retrouve à même le sol et répète inlassablement : «Je finis de manger» jusqu'à ce que la vidéo coupe.

Peu de temps après, on pouvait entendre les manifestants scander : «Libérez Rodrigues».

Jérôme Rodrigues, figure de proue des Gilets jaunes, avait perdu l'usage de son œil après avoir reçu avoir un projectile de LBD, le 26 janvier lors de l'acte 11 de la mobilisation.