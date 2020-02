Eric Drouet expulsé du Salon de l'agriculture où Emmanuel Macron est actuellement en déplacement

Eric Drouet a été expulsé du Salon de l'agriculture par les forces de l'ordre alors que cette figure des Gilets jaunes se trouvait aux abords de la délégation présidentielle. Emmanuel Macron y effectue une visite depuis ce matin.

Comme en ont rendu compte les journalistes de RT France présents sur place, le Gilet jaune Eric Drouet a été expulsé par les forces de l'ordre et le service de sécurité du président de la République alors qu'il se trouvait dans l'enceinte du Salon de agriculture où Emmanuel Macron est actuellement en déplacement.

Eric Drouet interpellé et chassé du #SalonAgriculture pas loin de @EmmanuelMacron. Il ne se laisse pas faire. Chahut, huées... pic.twitter.com/QMYAoPNrgF — Meriem Laribi (@Meriem_Laribi) February 22, 2020

«Je suis là, j'ai payé ma place. Je suis un citoyen, je fais ce que je veux» : peu de temps avant d'être expulsé, Eric Drouet avait été sommé de partir, sans qu'on ne lui explique pourquoi, comme il l'a confié à RT France.



"Je suis là, j'ai payé ma place, je suis un citoyen, je fais ce que je veux".



Quelques minutes avant d'être chassé du salon pour un "contrôle d'identité", le #GiletJaune@drouet_eric est interpellé par un homme. Il refuse de sortir. #SalonAgriculturepic.twitter.com/FV430FcQZD — Meriem Laribi (@Meriem_Laribi) February 22, 2020

Il a donc finalement été interpellé alors qu'il se trouvait à proximité d'un stand que visitait Emmanuel Macron, ce qui a provoqué une bousculade.

Le gilet jaune, Éric Drouet, expulsé du Salon de l’Agriculture dans une grosse bousculade alors qu’il tentait d’approcher Emmanuel Macron. #SalonAgriculturepic.twitter.com/q1Yi4uOaZk — Remy Buisine (@RemyBuisine) February 22, 2020

Quelques minutes auparavant, lors d'un vif échange avec une femme l'interpellant sur les retraites, le RIC et les violences policières, Emmanuel Macron avait pourtant promis de recevoir un groupe de Gilets jaunes, ce qui serait une première.

«Vous me structurez un groupe et je vous reçois sans problème, moi je suis pour le dialogue. On se prend une heure et on discute», a ainsi déclaré le chef de l’Etat qui, tout au long de cette crise, n'a jamais reçu de groupe de Gilets jaunes à l'Elysée. Répondant aux critiques sur les méthodes de maintien de l'ordre formulées par la femme qui l'a interpellé – «je vis la guerre tous les samedis» –, Emmanuel Macron a rejeté la faute sur les manifestants. «C'est parce qu'il y a des gens qui sont devenus extraordinairement agressifs», lui a lancé le chef de l'Etat, proposant «d'arrêter de sortir manifester comme ça».