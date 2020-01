Lyon : des étudiants qui filmaient une manifestation depuis leur immeuble reçoivent un projectile

A Lyon, des étudiants filmaient depuis le balcon du quatrième étage d'un immeuble la manifestation contre le projet de réforme des retraites. C'est alors que ce qui serait une grenade lacrymogène a atterri à leur niveau. Une enquête a été ouverte.

La scène, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux, interpelle. Des étudiants filmaient ce 11 janvier depuis les hauteurs d'un appartement, le cortège à Lyon contre le projet de réforme de retraites. Des heurts sont alors survenus entre des manifestants et les forces de l'ordre. Pour le magazine Lyon Capitale, un des cinq étudiants présents au quatrième étage de l'immeuble, a raconté la scène : «On a entendu du bruit, du coup on est allé à la fenêtre voir ce qu’il se passait [...] On a vu des manifestants lancer des projectiles sur la police qui a répondu par des gaz lacrymogènes.» C'est alors qu'un projectile, qui serait une grenade de gaz lacrymogène, est parvenu jusqu'à leur niveau.

La séquence a été filmée par Marie ; celle-ci, sur Twitter, a assuré avoir été «visée» par le «lance-grenade» d'un CRS. L'un de ses camarades, Vincent, affirme à Lyon Capitale avoir été touché au bras par le projectile. Le palet de gaz lacrymogène serait même entré dans l'appartement. D'après son témoignage : «Il y avait des traces de brûlures sur le plancher [...] On n’a pas pu rentrer dans l’appartement pendant 30 à 45 minutes, tout était enfumé.»

«On a surtout eu peur de prendre le palet dans le visage», déclare Marie pour France Info. «On pense qu'on a été visés parce qu'on était juste au-dessus des manifestants», poursuit-elle. Personne n'a été blessé, rapporte-t-elle également.

«On ne sait pas encore si on va porter plainte, on réfléchit. On ne faisait rien, on était juste en train de filmer et on a reçu une grenade !», ajoute l'une des étudiantes pour Le Parisien. D'après le quotidien, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. La préfecture du Rhône, contactée par le journal, «évoque une opération de maintien de l'ordre classique sans s'exprimer sur l'incident».

