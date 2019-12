Comment le PDG américain de Snapchat a-t-il obtenu la nationalité française ?

Le jeune créateur du réseau social Snapchat a récemment obtenu la nationalité française, alors même qu'il n'est pas résident et n'a pas de parents français. Cette naturalisation a pu se faire grâce à une procédure dite de «l'étranger émérite».

Le fondateur du réseau social mondialement connu Snapchat a obtenu la nationalité française, selon une information du journal Les Echos du 16 décembre. Parmi un décret de 30 pages paru au Journal officiel le 12 septembre 2018, qui énumère les noms de plus de 700 étrangers récemment naturalisés, on trouve désormais ceux d’Evan Spiegel (29 ans) et de son fils d’un an et demi, Hart Spiegel.

Milliardaire dès l'âge de 24 ans, Evan Spiegel, 29 ans, dirige un réseau social aux 210 millions d'utilisateurs quotidiens, dont 13 millions en France. Sa fortune est estimée à près de 4 milliards de dollars, selon le magazine Forbes. Francophile revendiqué, Evan Spiegel «adore la France», «vient plusieurs fois par an et apprend la langue depuis plusieurs années», selon sa directrice de communication, Julie Henderson, citée par l'hebdomadaire Valeurs actuelles.

«J'ai un lien très fort avec la France depuis mon enfance. C'est à Paris, à l'âge de deux ans que j'ai dit "je t'aime" à ma mère pour la première fois», relatait-il à l‘occasion de la célébration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre, en 2018.

Evan Spiegel, un «étranger émérite»

D'habitude, a loi conditionne l'obtention de la nationalité française à «une résidence habituelle d'au moins cinq ans sur le territoire». Or Evan Spiegel vit dans le comté de Los Angeles. Le PDG de Snapchat aurait donc été naturalisé via une procédure particulière dite de «l'étranger émérite».

Permise par l’article 21-21 du code civil depuis 1993, celle-ci autorise «tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales» à obtenir la nationalité française. Interrogé par le quotidien économique Les Echos sur la justification d'une telle attribution, le Quai d'Orsay a répondu «qu'il n'est pas d'usage qu'[il] comment[e] plus en détail les dossiers individuels».

Snapchat ne compte actuellement que 80 salariés travaillant en France.

Lire aussi : «Evasion fiscale» ? Amazon aurait dissimulé 57% de son chiffre d'affaires réalisé en France