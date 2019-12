Les agressions contre les pompiers ont augmenté de 21% en 2018

Selon une étude de l'Observatoire national de la délinquance, publiée ce 18 décembre, les agressions contre les sapeurs-pompiers ont augmenté de 21% en 2018. De quoi engendrer du mécontentement chez les soldats du feu.

Une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) démontre que les agressions vis-à-vis des sapeurs-pompiers sont en hausse de 21% en 2018. En effet cette année-là, 3 411 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression, contre 2 813 en 2017, note l'Observatoire. En moyenne, cela représente sept pompiers agressés pour 10 000 interventions. L’organisme constate que ce chiffre est en hausse exponentielle par rapport à 2016 (5 pour 10 000) et 2017 (6 pour 10 000). L’étude prouve également qu’en 2008, seuls 899 soldats du feu avaient déclaré une agression, un chiffre en hausse continue depuis dix ans. «L’augmentation du nombre de déclarations d’agressions peut être due à un accroissement des actes de violences, à une meilleure remontée des informations, à un abaissement du seuil d’acceptabilité des violences ou à une sensibilisation des autorités hiérarchiques sur la nécessité de mieux déclarer les faits», explique l’ONDRP.

Dans un rapport rendu public ce même jour, des sénateurs ont appelé le gouvernement à se mobiliser pour freiner la hausse de ces agressions. Lors du 126e congrès des sapeurs-pompiers en septembre, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'était engagé «à tout faire» pour la sécurité des agents, avec une grande campagne de communication et l'expérimentation des «caméras-piétons». Selon l'Observatoire, plus de la moitié des pompiers agressés en 2018 étaient des professionnels (55% du total) alors qu'ils représentent 17% des effectifs.

16 agressions pour 10 000 interventions en Nouvelle-Aquitaine

A Marseille et dans l'agglomération parisienne, où les pompiers sont des militaires, l'augmentation est respectivement de 18% et 48%. C'est en Nouvelle-Aquitaine que le taux d'agression pour 10 000 interventions est le plus élevé (16), suivi par Bourgogne-Franche-Comté (9). La région Pays-de-la-Loire se caractérise par une forte augmentation entre 2017 et 2018 (+146%). En France, sur les 3 411 pompiers ayant été agressés en 2018, 2 241 ont déposé plainte, soit 66 % d’entre eux. Les agressions ont donné lieu 1 424 jours d'arrêt de travail. Avec 521 jours, la région Ile-de-France présente le nombre plus élevé. 450 véhicules de pompiers ont été endommagés en 2018, selon les données de l'ONDRP. L’ensemble des services départementaux y compris les sapeurs de pompiers de Paris et leurs homologues de Marseille ont déposé 399 plaintes pour dégradations de biens en 2018, contre 326 en 2017, soit une hausse de 22%.

