Les Gilets jaunes toujours mobilisés pour leur 57e acte dans plusieurs villes de France

En pleine grève contre la réforme des retraites, les Gilets jaunes poursuivent leur mobilisation ce 14 décembre pour le 57e samedi consécutif. Pour certains manifestants, ce rassemblement s'inscrit dans le cadre de la protestation nationale.

Les Gilets jaunes maintiennent leur mobilisation traditionnelle du samedi pour leur 57e acte qui se déroule ce 14 décembre. A Paris, Roissy, Nice ou encore Toulouse ainsi que dans d'autres régions, ils se sont rassemblés par centaines, sur fond de grève nationale contre la réforme des retraites.

A l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, ils étaient plusieurs dizaines à manifester à l'intérieur de l'aérogare pour protester contre le projet de privatisation d'Aéroports de Paris (ADP) et exiger la mise en œuvre d'un référendum sur cette question, la pétition visant à affirmer le caractère public d'ADP ayant déjà recueilli plus d'un million de signatures.

A Paris, entre le métro Trinité et la Défense, un cortège a défilé dans l'après-midi. Notre reporter Mona Hammoud était sur place. Inda Bigot, à l'origine de la manifestation, explique au micro de RT France la convergence entre les Gilets jaunes et le mouvement social actuel : «La réforme des retraites fait sortir de plus en plus de monde dans la rue [...] nous les Gilets jaunes, ça fait un an qu'on est parfaitement au courant de ce qui se trame depuis que Macron est au pouvoir, là c'est le reste de la population qui s'en rend compte [...] parce que ce ne sont pas uniquement les régimes spéciaux qui sont touchés, mais toutes les retraites».

A Toulouse, l'un des bastions du mouvement, les Gilets jaunes étaient là comme chaque samedi rassemblés place Jean Jaurès.

Et comme souvent, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants, parmi les passants qui faisaient leurs achats de Noël, alors que le cortège était divisé en plusieurs groupes éparpillés dans le centre-ville.

A Nice également, il étaient quelques-uns rassemblés sur la promenade des Anglais, dialoguant avec les passants.

Parmi d'autres actions locales, un groupe de Gilets jaunes a aussi bloqué un moment le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le rendant gratuit temporairement, avant de quitter les lieux à l'arrivée des forces de l'ordre.

