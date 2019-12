Référendum ADP : 200 Gilets jaunes manifestent à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Des manifestants contre la privatisation d'ADP, dont Jérôme Rodrigues, ont demandé à Emmanuel Macron de respecter une promesse d'avril 2019 : mettre en place un référendum si un projet était signé par 1 million de personnes.

Environ 200 Gilets jaunes, selon le reporter de RT France présent sur place, se sont fait entendre le 14 décembre à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, afin de demander la tenue d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP).

Si cette privatisation a été actée par le gouvernement et le Parlement en avril 2019, la demande de référendum visant à établir le caractère de service public d'ADP a obtenu la signature de plus d'un million de personnes. Emmanuel Macron et le gouvernement n'entendent néanmoins pas bouger d'un iota sur le sujet. Pourtant, le président avait promis en avril 2019 – dans le cadre d'annonces censées répondre à la mobilisation des Gilets jaunes – qu'il accepterait d'abaisser à un million le nombre de signatures (contre 4,5 millions de signatures actuellement) nécessaire pour activer le recours au référendum d'initiative partagée (RIP).

Les manifestants ont ainsi exigé qu'Emmanuel Macron respecte cette promesse avec des banderoles comme «Macron, on a le RIP, 1 000 000 de signatures» ou «signez le pétition». L'opération avait été annoncée sur internet et sur Facebook sous le slogan «Manu, tiens ta promesse». Parmi les figures des Gilets jaunes, présentes lors de cette mobilisation, se trouvaient Jérôme Rodrigues, Faouzi Lellouche et Eric Drouet.

