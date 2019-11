Acte 53 : les Gilets jaunes dans la rue pour leur premier anniversaire (EN CONTINU)

Le 17 novembre 2018 débutait le premier acte des Gilets jaunes. Ce 16 novembre 2019, ils souhaitent relancer la mobilisation avec plusieurs manifestations en France, pour la 53ème semaine consécutive. Des ronds-points seront de nouveau investis.

Le week-end sera chargé de jaune. Les Gilets jaunes fêtent la première année de leur mobilisation avec plusieurs rassemblements qui débuteront dès le 16 novembre. La page Facebook «Acte 53 Gilets Jaunes l’anniversaire sur les Champs-Elysées» est celle qui semble réunir le plus de monde, avec plus de 5 000 personnes annonçant leur participation et plus de 7 000 autres personnes manifestant leur intérêt. «Nous ferons une opération barrage filtrant sur le rond-point de l'Etoile comme l'année dernière», affirment les propriétaires de cette page. La préfecture de police a pour sa part décidé qu'«au vu des risques de troubles à l’ordre public», les quartiers des Champs-Elysées, de Notre-Dame, de l'hôtel Matignon, de la Tour Eiffel, du Sénat, des «grands magasins» ou encore ceux des bois de Boulogne et de Vincennes seraient interdits à tous rassemblements dès vendredi 18 heures jusqu'à dimanche.

#Manifestations | Le préfet de Police a pris un arrêté concernant les manifestations du week-end dans plusieurs secteurs de la Capitale.

Consultez notre communiqué de presse et l'arrêté n°2019-00890 pour plus de précisions ➡ https://t.co/zIUnzUUUJipic.twitter.com/QbNr0tafUM — Préfecture de Police (@prefpolice) November 15, 2019

Un itinéraire prévu par l'une des figures du mouvement, Priscillia Ludosky, a été déclaré. Eric Drouet, pour sa part, appelle à une «opération escargot» sur le boulevard périphérique et sur les Champs-Elysées.

En banlieue parisienne, Le Figaro a également recensé des appels aux rassemblements à Saint-Ouen ou à Vitry-sur-Seine.

Ailleurs en France, dans le secteur toulousain et montpelliérain notamment, des Gilets jaunes ont annoncé qu'ils occuperaient de nouveau des ronds-points.

A Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille ou Nantes, des manifestations sont également prévues.

Lire aussi : Un an après son lancement, 69% des Français trouvent le mouvement des Gilets jaunes «justifié»