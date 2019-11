Emmanuel Macron et l’économie, quel bilan à mi-mandat ?

Emmanuel Macron avait annoncé de grands changements et souhaitait imprimer sa marque sur la politique économique et sociale du pays. Entre réformes et mouvements de contestation, quel est son bilan économique à mi-mandat ?

