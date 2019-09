Daniel Cohn-Bendit fait-il partie des 150 tirés au sort pour la convention citoyenne sur le climat ?

Comme révélé par l'Obs, Daniel Cohn-Bendit a été choisi pour participer à la convention citoyenne sur le climat voulu par le président de la République. Tiré au sort par Harris Interactive, l'ancien député européen a décliné la proposition.

Qui aurait pu croire qu’un des soutiens de la première heure d’Emmanuel Macron aurait la chance d’être tiré au sort pour participer à la convention citoyenne sur le climat voulue par le chef de l’Etat ? Que l’on se rassure, il est des fois où le hasard fait admirablement bien les choses. Alors que les critiques continuent de fuser contre le président à propos de son (in)action sur les questions climatiques, celui-ci avait décidé, à l’issue du grand débat national, de passer le relais à une convention citoyenne sur le climat.

A partir du mois d’octobre, et jusqu’au mois de janvier, 150 citoyens tirés au sort se réuniront durant six week-ends de trois jours afin de trouver les meilleures solutions afin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une journée bilan sera elle organisée fin janvier 2019 afin de faire remonter les idées les plus prometteuses en terme de lutte contre le réchauffement climatique. Le but du gouvernement, qui a d’ores et déjà assuré vouloir tenir compte des résultats de la consultation, était d’associer des citoyens issus de la société civile à la réflexion.

C’est à Harris Interactive que revenait la tâche de procéder à ce tirage au sort. Pour ce faire l’institut de sondage a généré aléatoirement des numéros de téléphone, parmi lesquels 15% de fixes et 85% de cellulaires. Environ 300 000 personnes ont été contactées entre la mi-août et la mi-septembre. Coup du sort, Harris Interactive a sélectionné, au hasard, celui de … Daniel Cohn-Bendit. L’ancien député européen, proche et soutien d’Emmanuel Macron a semblé quelque peu surpris par la demande. «Le jeune homme qui m’a appelé ne savait pas du tout qui j’étais», assure-t-il auprès de l’Obs.

Malheureusement, Dany le Rouge s’est vu obligé de décliner l’invitation, étant actuellement en train de réaliser un documentaire. Aurait-il accepté la proposition dans le cas contraire ? «Bien sûr», rétorque-il auprès du magazine. Les débats de la convention citoyenne seront dirigés par un comité de gouvernance co-présidé par Thierry Pech, directeur général du think tank Terra Nova et Laurence Tubiana, ancienne négociatrice pour la France durant la COP 21.

