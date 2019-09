La France et l'Espagne, les deux seuls pays de l'OCDE où les demandes d'asile augmentent

A rebours de la totalité des pays de l'OCDE, la France et l'Espagne voient les demandes d'asile les concernant augmenter. Dans l'Hexagone, on observe une augmentation de l'ordre de 20% pour la seconde année consécutive.

La demande d'asile ne cesse de baisser dans les pays de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), y compris aux Etats-Unis, principale destination des demandeurs d'asile, mais pas en Espagne ni en France, qui ont connu les plus fortes progressions en 2018, souligne l'organisation dans un rapport publié ce 20 septembre. Avec 1,07 million de demandes, l'asile a de nouveau reculé en 2018, que ce soit parmi les pays européens (-10%) ou non-européens (-17%) de l'OCDE, après avoir émargé à 1,26 million de demandes de protection en 2017. Et loin des records de 2015 et 2016, lorsqu'elles culminaient à 1,65 million.

Les Albanais, les Géorgiens et les Afghans occupent le trio de tête des demandeurs d'asile en France

Paradoxalement, la tendance à la baisse est insufflée par les Etats-Unis, pourtant premier pays de l'OCDE en termes d'asile avec 254 000 nouvelles demandes en 2018, selon le rapport «Perspectives des migrations internationales». C'est 77 000 de moins qu'en 2017, lorsque l'Amérique de Donald Trump avait reçu quelque 330 000 demandes. Le net durcissement de l'administration Trump, qui a lancé en 2018 une politique de «tolérance zéro» envers l'immigration clandestine, n'est peut-être pas étrangère à cette baisse, dans un pays où près de 50% de la demande provient de quatre pays: Salvador, Guatemala, Venezuela et Honduras.

En France on constate une augmentation de 20% de la demande d'asile pour la deuxième année consécutive

«Le recul du nombre global de demandes dans les pays de l'OCDE (-175 000) est en grande partie lié à trois pays de destination : les Etats-Unis, l'Italie (- 73 000) et l'Allemagne (- 36 000)», peut-on lire dans le document. Le reflux est «partiellement contrebalancé par une augmentation en Espagne (+ 22 300) et en France (+ 19 000)», souligne encore le rapport, publié à une dizaine de jours d'un débat parlementaire en France sur l'immigration, où la question de l'asile devrait occuper une place prépondérante. Avec près de 110 000 demandes, la France se situait en 2018 au 4e rang selon l'OCDE, juste derrière la Turquie (116 000) et l'Allemagne (162 000).

«La baisse en Europe n'est pas uniforme. En France, où l'on constate une augmentation de 20% de la demande d'asile pour la deuxième année consécutive, ce sont les Albanais et les Géorgiens qui tirent la demande, derrière les Afghans», détaille Jean-Christophe Dumont, chef de la division Migrations internationales, en marge de la présentation du rapport. La France ne bénéficie donc pas de la baisse des arrivées en bateau par la Méditerranée centrale, qui se situe à un taux "historiquement bas", un canal par lequel passe l'immigration syrienne ou d'Afrique subsaharienne, rappelle-t-il.

La France, un choix par défaut pour les demandeurs d'asile ?

L'hexagone présente également la «spécificité» d'attirer une immigration «secondaire», précise-t-il à l'AFP, évoquant notamment les personnes ayant déjà déposé une demande d'asile dans un autre pays européen : «La France est très exposée à cela.» Pour autant, nuance Jean-Christophe Dumont, auditionné mardi par la Commission des Affaires étrangères du parlement en vue du débat sur l'immigration, «la France n'est pas en première ligne et n'est pas le premier pays en Europe pour l'asile».

Surtout si l'on rapporte le nombre de demandes à la population générale : la France devient ainsi sixième derrière la Suède, par exemple. C'est l'Espagne qui a connu la plus forte croissance de cette demande, avec une explosion de 73% en 2018, à la faveur de la multiplication des arrivées en provenance de la Méditerranée occidentale, surtout de Vénézuéliens.

Le Venezuela, désormais, figure dans le top 4 des pays d’origine des demandeurs d'asile avec l'Afghanistan, la Syrie et l'Irak. Pour l'Espagne, la tendance est spectaculaire : en 2016, le pays recensait 15 000 demandes. En 2018, il en a reçu 52 000. A l'échelle mondiale, «le nombre de réfugiés enregistrés a également reculé» de 28%, selon l'OCDE. «En 2017, dernière année pour laquelle on dispose de données détaillées [...], 700 000 permis environ ont été délivrés pour raisons humanitaires, contre 900 000 en 2016. D'autres types de migrations permanentes sont cependant en hausse, notamment les migrations de travail (+ 6%)».

Encore à rebours de la tendance globale, le nombre de réfugiés a lui aussi augmenté en France. «Il ne faut pas nier le problème», reconnaît Jean-Christophe Dumont. «Il y a une pression sur le système. D'autant que la forte demande s'accompagne d'une baisse du taux d'acceptation de l'asile, très faible par exemple pour l'Albanie et la Géorgie, ce qui crée un engorgement.»

