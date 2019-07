Où est Steve ? L'étonnante hypothèse du chef de l'Observatoire national de la délinquance (VIDEO)

Depuis la nuit de la Fête de la musique, Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, a disparu. Alors que cette soirée avait été marquée par des échauffourées, les spéculations vont bon train, notamment sur les plateaux de télévision.

Disparu dans la nuit du 21 au 22 juin à Nantes en pleine Fête de la musique, Steve Maia Caniço n'a pas donné signe de vie depuis. Et sur le plateau de C'est dans l'air, sur France 5, les spéculations allaient bon train le 20 juillet. «Ces jeunes-là ils sont tombés dans la Loire, on ne sait pas comment. Bon. Parce que il y en a, ils ont pu se jeter dans la Loire volontairement», a ainsi conjecturé Christophe Soullez, le patron de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Cet organisme public indépendant, intégré à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), a pour mission d'étudier la criminalité et d'évaluer les réponses pénales.

⚡🇨🇵VIDÉO - Personnes tombées ds la Loire après une charge de la police à #Nantes : Christophe Soullez, chef de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, évoque la possibilité de sauts volontaires dans le fleuve [6 m de chute en pleine nuit]. (📹France 5) pic.twitter.com/P5Azs85m9F — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 20 juillet 2019

Malgré les rires mi-embarrassés mi-amusés de la présentatrice Caroline Roux, Christophe Soullez a poursuivi son argumentation. «C'est connu. Que chaque année à la Fête de la musique, vous avez des jeunes qui pour s'amuser... voilà», a-t-il avancé, rappelant qu'à l'heure des faits, les jeunes en question n'étaient peut-être pas dans un état de sobriété totale. Une hypothèse «difficile à défendre», a jugé dans l'ensemble Caroline Roux.

Dans la nuit du 21 au 22 juin, la Fête de la musique s'était terminée dans la confusion : des échauffourées avaient éclaté vers 04h30 entre participants et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l'île de Nantes, sur la Loire.

De nombreux participants ont cependant relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène. Paniqués, ils ont chuté dans le fleuve. 14 personnes ont ainsi été repêchées par les secours durant la nuit. La police affirme elle qu'il n'y a eu «aucune charge» des forces de l'ordre, visées par des projectiles.

Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, n'a plus donné signe de vie depuis cette nuit-là, peut-être tombé dans la Loire lui aussi. Il ne savait pas nager, selon ses proches.

