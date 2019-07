Des centaines de clandestins investissent le Panthéon pour réclamer leur régularisation (VIDEOS)

Plusieurs centaines de sans-papiers se réclamant des «gilets noirs» ont investi le Panthéon le 12 juillet, et occupent les lieux pour réclamer leur régularisation ainsi qu'un rendez-vous avec le Premier ministre Edouard Philippe.

Des «gilets noirs» ont investi l'enceinte du Panthéon ce 12 juillet à Paris. Les manifestants, qui se mobilisent notamment à l'appel du collectif la Chapelle debout, réclament la régularisation des clandestins en France et un rendez-vous avec le Premier ministre Edouard Philippe.

🔴Action surprise des Gilets Noirs qui occupent actuellement le Panthéon et réclament la régularisation des sans-papiers et un RDV avec le Premier Ministre Édouard Philippe. #GiletsNoirs#Pantheon#Paris

🎥@chapelledeboutpic.twitter.com/KOYkMOmX8d — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 12 juillet 2019

Ceux qui ont laissé faire cette infamie devront rendre des comptes devant le peuple. #Panthéonpic.twitter.com/VwSX5zMqDc — Vincent G. RICHARD (@V_G_Richard) 12 juillet 2019

«On aimerait avoir les mêmes droits que tous les Français. On aimerait que tout le monde soit régularisé. On veut avoir un rendez-vous avec le Premier ministre», explique un manifestant muni d'un micro.

Les #GiletsNoirs occupent le #Pantheon !



Discours de B. Gilet Noir en lutte ✊✊✊ pic.twitter.com/eKOMbXoHAR — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) 12 juillet 2019

Les forces de l'ordre sont intervenues en nombre dans le bâtiment, suscitant de légères tensions.

Les crs pénètrent ds le Panthéon pour évacuer lors #GiletsNoirspic.twitter.com/ZI7Hjj7w7c — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 12 juillet 2019

La situation s'est un peu tendue à l'intérieur. 1/ à cause de la négo pour ouvrir des toilettes (point crucial, refusé au départ) 2/ensuite avec l'arrivée de renforts policiers. S'agit-il de la réponse d'@EPhilippePM ? #GiletsNoirs#Pantheonpic.twitter.com/7w6FfxFTvJ — Thomas Clerget (@Thomas_Clerget) 12 juillet 2019

Les accès au bâtiment ont été bloqués par les forces de l'ordre.

Pas possible d'entrer ni sortir, mais la situation s'est détendue au #Pantheon. Les prises de parole continuent. Je dirais qu'il y a environ 300 personnes à l'intérieur. #GiletsNoirspic.twitter.com/3Zq2r69a6P — Thomas Clerget (@Thomas_Clerget) 12 juillet 2019

La sénatrice d'Europe Ecologie les verts Esther Benbassa ou encore le député de la France insoumise Eric Coquerel sont venus sur place pour apporter son soutien aux manifestants. Ils ont expliqué les raisons de leur présence au micro de RT France.

Aux alentours de 17h, les gilets noirs ont été évacués par les forces de l'ordre dans le calme, comme a pu le constater une journaliste de RT France présente sur place. Les manifestants ont décidé d'organiser un sit-in devant le bâtiment.

Évacuation en cours des #GiletsNoirs du Panthéon. pic.twitter.com/T7e8na3Ptk — Katia RT France (@KatiaRTFrance) 12 juillet 2019

PLUS DE 600 #GILETSNOIRS OCCUPENT LE #PANTHÉON



🔴 UPDATE 🔴



NOUS AVONS ÉTÉ POUSSÉS À L EXTERIEUR



Nous faisons une AG ! On reste !



REJOINGNEZ NOUS À L EXTÉRIEUR!



BESOIN DE SOUTIEN ET JOURNALISTES IMMÉDIATEMENT !! pic.twitter.com/MLCl74G1Y7 — La Chapelle Debout ! (@chapelledebout) 12 juillet 2019

Dans un communiqué, cité par l'AFP, les «gilets noirs» se présentent comme «des sans-papiers, des sans-voix, des sans-visages pour la République française» et demandent «papiers et logements pour toutes et tous». «On ne veut plus avoir à négocier avec le ministère de l'Intérieur et ses préfectures. On veut parler au Premier ministre Edouard Philippe, maintenant !», écrivent-ils.

Les «gilets noirs» avaient déjà fait parler d'eux en mai, en occupant le terminal de l'aéroport de Roissy, puis le 12 juin dernier, en investissant le siège du groupe Elior à La Défense.

