Des «Gilets noirs» occupent le siège d'un groupe à la Défense pour réclamer des «papiers pour tous»

Les «Gilets Noirs» – un collectif de clandestins qui avait fait parler de lui en mai en occupant un terminal de l'aéroport de Roissy – ont investi ce 12 juin le siège du groupe Elior à La Défense, pour réclamer notamment des papiers.

A l’appel de «La Chapelle Debout !», un collectif militant de soutien aux migrants, plusieurs centaines de «Gilets noirs» se sont réunis dans le hall de la tour Egée, à La Défense, afin de protester contre l’entreprise Elior, spécialisée dans la restauration collective, qu’ils accusent de les faire «travailler de force sous la menace de la dénonciation et de la déportation», selon un communiqué publié par La Chapelle Debout ! le 12 juin.

«On attaque La Défense car c’est le cœur de l’impérialisme […] de Total et d’Areva qui pillent l’Afrique, de Suez qui vole son eau, de la Société Générale qui vole son argent et qui finance la pollution de l’Afrique avec les centrales à charbon, de Thalès qui construit les armes avec laquelle ils y font la guerre. […] Les mêmes qui détruisent nos vies là-bas nous font la guerre ici ! On attaque Elior comme on attaquera toutes les entreprises qui exploitent les immigré.e.s sans-papiers», peut-on lire dans le document.

Un manifestant présent sur place explique à RT France : «Nos deux camarades sont actuellement en centre de détention et c’est nous, les sans-papiers, qui faisons le nettoyage là-bas […] On ne veut pas ça. On veut la régularisation pour tout le monde, discuter avec le Premier ministre et la liberté pour nos camarades au centre de détention.»

Les «Gilets noirs» avaient fait parler d'eux le 19 mai, lorsqu'entre 200 et 500 clandestins se revendiquant de ce collectif avaient occupé dimanche le terminal 2F de l'aéroport de Roissy pour dénoncer «la collaboration d'Air France» dans les expulsions. Le collectif des Gilets Noirs et celui de La Chapelle debout! avaient réclamé qu'Air France «stoppe toute participation financière, matérielle, logistique ou politique» aux reconduites à la frontière.

