«C'est plus qu'un partenariat» : le militant pro-migrants Cédric Herrou recruté par Emmaüs

L'agriculteur militant de la vallée franco-italienne de la Roya Cédric Herrou a rejoint l'association Emmaüs dont il présidera la première communauté paysanne, accueillant une dizaine de SDF, réfugiés et demandeurs d'asile.

Connu pour avoir aidé plus de 150 migrants à passer la frontière franco-italienne, l'agriculteur et activiste Cédric Herrou rejoint l'association Emmaüs. Il présidera une communauté paysanne composée de SDF, réfugiés et demandeurs d'asile qui seront logés, nourris et accompagnés grâce à l'agriculture.

«Ils auront un pécule à la fin du mois et leurs cotisations payées», a précisé le 10 juillet Cédric Herrou qui met à disposition son exploitation de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) et a sollicité le mouvement de l'abbé Pierre car dit-il, «ce sont des gens présents sur le terrain et qui développent aussi un volet politique» à leur action.

«C'est plus qu'un partenariat», a fait savoir de son côté le délégué général d'Emmaüs France, Jean-François Maruszyczak. «Emmaüs, c'est l'accueil inconditionnel de tous ceux qui sont dans le besoin, et les migrants en font partie», a rappelé le dirigeant. «Je ne sais pas si j'oserai le parallèle entre Cédric Herrou et l'abbé Pierre, mais des citoyens qui se lèvent et qui décident d'agir devant l'insupportable souffrance de personnes devant leur porte, il y en a quelques-uns en France, et on en a besoin», a-t-il poursuivi.

Un SDF français et sept ressortissants africains d'Erythrée, du Sénégal et de Sierra Leone

Emmaüs est surtout connu pour son activité de bric-à-brac et de collecte d'objets usagés. Parmi ses 119 communautés en France, certaines à Pau, Pamiers, Strasbourg ou Angers ont développé du maraîchage vivrier ou en activité d'appoint. Mais aucune n'est pour l'heure entièrement dédiée à l'agriculture.

Emmaüs Roya accueillera au départ un jeune SDF français de 25 ans, et sept ressortissants africains, d'Erythrée, du Sénégal et de Sierra Leone, et tirera ses recettes des oliviers, d'un demi-hectare de maraîchage amené à s'agrandir, d'un poulailler pour la vente d’œufs frais et d'un bâtiment pour vendre du poulet et faire de la transformation des produits.

Condamné à une amende par le tribunal correctionnel de Nice en mars 2017 pour avoir apporté de l'aide à des migrants, Cédric Herrou a vu sa peine alourdie en appel à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) en août 2017. Ses avocats ont saisi avec succès la Cour de cassation, obtenant un an plus tard une décision historique du Conseil constitutionnel validant le «principe de fraternité». Le militant doit être rejugé par la cour d'appel de Lyon à une date qui n'a pas encore fixée.

Lire aussi : Aider un migrant n’est plus illégal : les sages valident «le principe de fraternité»