«Moralement inacceptable» : l'opposition réagit à l'affaire des luxueux «dîners privés» de Rugy

Après les révélations de Mediapart sur les «dîners privés» qu'il organisait lorsqu'il présidait l'Assemblée, le ministre de l'Ecologie se retrouve au cœur d'une polémique. Delphine Batho appelle à sa démission. Le gouvernement maintient son soutien.

Le 10 juillet, Mediapart révélait que l'actuel ministre de la Transition écologique, François de Rugy, organisait, avec l'aide de son épouse, des «dîners privés» luxueux au moyen de fonds publics lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Alors que le gouvernement doit encore faire face à la crise sociale des urgentistes, des enseignants ou encore (dans une moindre mesure) des Gilets jaunes, ce couac risque d'écorner un peu plus l'image de la macronie. L'opposition politique à la majorité présidentielle, en tout cas, n'a pas manqué de monter au créneau.

Sa démission s’impose parce que c’est de l’argent public

Contactée par l'AFP, la présidente de Génération écologie Delphine Batho a exigé sa démission : «Cela me paraît moralement inacceptable. Sa démission s’impose parce que c’est de l’argent public. L’argent public n’est pas fait pour organiser des dîners privés fastueux [...] On est sur une débauche de moyens pour des dîners avec des amis qu’il qualifie lui-même d’informels. Ce n’est pas de la représentation», a déclaré la députée et ministre de l'Ecologie sous la présidence Hollande.

Du côté des Insoumis, le coordinateur du parti Adrien Quatennens a ironisé sur «les conseils de vertu et d’exemplarité» que l’«écologiste de châteaux» François de Rugy dispensait lorsqu'il était président de l’Assemblée. La députée de La France insoumise (LFI) Mathilde Panot a quant à elle jugé la pratique et la justification de François de Rugy indécentes : «Des dîners de cour de François de Rugy avec l’argent public ? Mais non, répond-il, les homards et vins de grand cru ne servaient qu’à "rester connectés à la vraie vie". L’indécence faite homme.»

Je remercie l’écologiste de châteaux pour les conseils de vertu et d’exemplarité qu’il nous a conférés comme Président de l’Assemblée. Pendant qu’il mangeait du gros homard arrosé de bon vin, je m’employais à scanner mes tickets de caisse de la pizzeria d’en face. #DeRugypic.twitter.com/0fH5R9PIAe — Adrien Quatennens (@AQuatennens) 10 juillet 2019

Des dîners de cour de François De #Rugy avec l’argent public ? Mais non, répond-il, les homards et vins de grand cru ne servaient qu’à « rester connectés à la vraie vie ». L’indécence faite homme. pic.twitter.com/93ONasMpSC — Mathilde Panot (@MathildePanot) 10 juillet 2019

A droite, le député du Pas-de-Calais (LR) Les Républicains Daniel Fasquelle décèle dans un tweet une contradiction entre l'affaire Rugy et ce que veulent incarner les macronistes : «De somptueux dîners organisés par les époux de Rugy épinglés [...] et "en même temps" la majorité pointait du doigt les députés et faisait voter une loi de "moralisation" de la vie publique.»

« De somptueux dîners organisés par les époux de Rugy épinglés - L'Express » et « en même temps » la majorité pointait du doigt les députés et faisait voter une loi de « moralisation » de la vie publique. #indecenthttps://t.co/T7HTpUj2KJ — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 10 juillet 2019

L'eurodéputé du Rassemblement national (RN) Gilbert Collard a ironisé sur la réponse de François de Rugy à l'enquête de Mediapart : «Selon Mediapart, François de Rugy et son épouse ont organisé des dîners fastueux sur des fonds publics lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. François De Rugy affirme que ces dîners étaient "liés à l'exercice de ses fonctions"... digestives ?»

Selon @Mediapart, @FdeRugy et son épouse ont organisé des #dîners fastueux sur des fonds publics lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale.#DeRugy affirme que ces dîners étaient "liés à l'exercice de ses fonctions"... digestives ?https://t.co/g2fFKlmKKV — Gilbert Collard (@GilbertCollard) 10 juillet 2019

«Les Français et les Gilets jaunes apprécieront», commente pour sa part, lapidaire, le président des Patriotes Florian Philippot.

Selon Mme de Rugy, ces dîners « avaient surtout une fonction essentielle pour son mari : l’aider à rester connecté à la vraie vie »...Les Français et les #GiletsJaunes apprécieront...#Rugypic.twitter.com/MwczbTeQyn — Florian Philippot (@f_philippot) 10 juillet 2019

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a assuré lors d'un point presse que le ministre de la Transition écologique François de Rugy conservait «bien évidemment la confiance» du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Edouard Philippe.

«Il n'y a pas eu de dîners entre amis», «c'étaient des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique», s'est pour sa part défendu François de Rugy.

Lire aussi : Homards, grands crus… : quand Rugy organisait des «dîners privés» luxueux sur des fonds publics