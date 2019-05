L’actrice Mireille Perrier sur les Gilets jaunes : «Je les soutiens depuis le début» (INTERVIEW)

La comédienne Mireille Perrier, l'une des 1 400 artistes signataires de la tribune du collectif «Yellow Submarine», est venue expliquer sur le plateau de RT France pourquoi elle avait décidé d'apporter son soutien public aux Gilets jaunes.

«Je les soutiens depuis le début», a déclaré Mireille Perrier, l'une des 1 400 signataires de l'«Appel des artistes, créateurs et créatrices» en faveur des Gilets jaunes, sur RT France le 6 mai.

La comédienne a qualifié le mouvement social sur notre antenne de «réveil inespéré dont on avait vraiment, vraiment besoin» et a salué le «courage» des Gilets jaunes, qualifiés de «gens pacifistes» victimes de violences de la part des forces de l'ordre, qui «attaquent les premiers» selon elle. Elle a par ailleurs qualifié d'«irresponsabilité» l'action du gouvernement et la sévérité de la justice envers les manifestants.

Le 4 mai, 1 400 artistes dont Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Yvan Le Bolloc'h ou Bruno Gaccio ont publié une tribune qualifiant d'essentielles les revendications portées par les Gilets jaunes qui sont selon eux : «Une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale [et] des mesures radicales face à l’état d’urgence écologique».

Lire aussi : 1 400 artistes affichent leur soutien aux Gilets jaunes, blâmant les médias et le gouvernement