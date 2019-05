Temps de parole aux européennes : un casse-tête pour les médias français (VIDEO)

Lors des élections européennes, le temps de parole est calculé selon la représentativité des partis sur la scène politique nationale, les sondages et la capacité à animer la campagne. Un dispositif complexe pour les médias.

Les 2 607 candidats aux prochaines élections européennes du 26 mai (79 candidats par liste) sont désormais connus. 33 listes et donc 33 partis à représenter dans les médias. Seul problème et non des moindres, à l’inverse de l'élection présidentielle, le temps de parole aux européennes est calculé par «équité» et donc selon la représentativité des partis sur la scène politique nationale, les sondages et la capacité à animer la campagne. Un dispositif qui n’avantage pas les petits candidats... et un casse-tête pour les médias.

