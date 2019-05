Les Gilets jaunes présentent leurs listes pour les élections européennes

Après quelques défections de personnalités médiatiques des Gilets jaunes, certaines figures du mouvement dévoilent leur liste. Ainsi Jean-François Barnaba s'engage avec Florian Philippot, tandis que Francis Lalanne s'allie à Jérémy Clément.

Alors qu'une certaine confusion planait sur l’émergence de listes de Gilets jaunes pour les élections européennes, les annonces commencent à fleurir en vue des élections, dans la dernière ligne droite. Les partis politiques n'ont plus que jusqu'à la date butoir du 3 mai pour déposer leur liste en vue du scrutin du 26 mai.

Ainsi Jean-François Barnaba, Gilet jaune médiatique de l'Indre qui conduisait la liste du mouvement Jaunes et citoyens et Florian Philippot, fondateur des Patriotes, vont fusionner leurs deux formations, et présenter une ligne favorable à la sortie de la France de l'Union européenne.

«Le mouvement Les Patriotes et l'association Jaunes et citoyens sont parvenus à un constat commun. Leurs revendications, largement partagées (plus de pouvoir d'achat, plus de démocratie directe, plus de justice fiscale et sociale), ne sont possibles que si la France sort du carcan de l'Union européenne et de l'euro», a communiqué la formation conjointe.

Florian Philippot et Jean-François Barnaba ont déposé leur liste dans l'après-midi du 30 avril.

Autres Gilets jaunes, autre style : le chanteur Francis Lalanne va unir sa liste à celle du Ralliement d'Initiative Citoyenne conduite par Jérémy Clément, de Montargis dans le Loiret. Ce dernier a récupéré la liste qui devait être initialement menée par Ingrid Levavasseur. Cette formation commune portera le nom d'«Alliance jaune, la révolte par le vote» Jérémy Clément et le chanteur activiste se sont rendus au ministère de l'Intérieur dans la matinée du 30 avril pour signer les documents.

Francis Lalanne sera bien à la tête d’une liste « Alliance jaune, la révolte par le vote », aux européennes. Il signe ce mardi matin au Ministère de l intérieur, en compagnie du numéro 3 de la liste Jérémy Clément (ex liste RIC) #gjpic.twitter.com/WVsaPE8v6m — emmanuelle anizon (@eanizon) 30 avril 2019

Alors que la plupart des listes rencontrent des problèmes de financement, le chanteur a un atout dans sa manche : le don de Jean-Marc Governatori, co-secrétaire national de l’Alliance écologique indépendante (AEI), parti que tous deux ont fondé. Cette grande fortune, «ami de trente ans» du chanteur, apportera 800 000 euros au budget de la campagne.

On veut une liste jaune pour que le mouvement des Gilets jaunes reste un mouvement, sans récupération politique

Francis Lalanne, Jérémy Clément et leurs soutiens ont donné une conférence de presse à 17h à Paris, le 30 avril, pour dévoiler leur programme et le nom des 79 candidats. Leur ambition est d'obtenir davantage de «justice fiscale» et une «augmentation rapide du pouvoir d’achat», ainsi que l'application de la taxe Tobin, des mesures pour l'écologie et une TVA de 0% pour les produits de première nécessité. Bien entendu, la liste fait la part belle aux modalités de la mise en place du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC).

«Nous voulons proposer aux Français de voter contre Macron sans être obligé de voter pour Marine Le Pen. Ils vont voter pour eux-mêmes», a assuré le chanteur, qui s'est qualifié de «poète». «On veut une liste jaune pour que le mouvement des Gilets jaunes reste un mouvement, sans récupération politique», a-t-il poursuivi.

Lors de la course aux européennes, les listes de Gilets jaunes ont connu divers destins. Certains se sont retirés, comme Ingrid Levavasseur. D’autres formations avaient annoncé leur projet de concourir, tels que les collectifs «Jaunes et citoyens» ou «Evolution citoyenne», avec Christophe Chalençon en tête de liste qui revendique un positionnement à droite. Patrick Cribouw avait annoncé être candidat aux élections européennes lors d'une conférence de presse fin janvier 2019. Thierry Paul Valette, une autre figure du mouvement a également annoncé être candidat du rassemblement des «Gilets jaunes citoyens», qui fut un temps affilié à... Francis Lalanne. Le mystère plane encore quant à leur éventuel dépôt.

