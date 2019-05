Florian Philippot offusque la classe politique en décrochant un drapeau européen

Le leader des Patriotes est la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux après qu'il a décroché un drapeau européen d'un centre des impôts de Forbach, en Lorraine, le 1er mai, pour dénoncer la politique fiscale de l'Union européenne.

Florian Philippot a essuyé les sarcasmes et l'indignation de la classe politique après s'être filmé en train de décrocher un drapeau européen du centre des impôts à Forbach, pour le replacer par un drapeau français, le 1er mai. Sa vidéo a été visionnée plus d'1,2 million de fois.

Le chef des Patriotes, qui fait liste commune avec le Gilet jaune Barnaba aux élections européennes, comptait ainsi s'élever contre le poids fiscal de l'Union européenne pour les contribuables français.

Au centre des impôts de Forbach on a remis les points sur les i...#1erMai2019pic.twitter.com/9HAzBOKDDR — Florian Philippot (@f_philippot) 1 mai 2019

De nombreux responsables politiques ont réagi sur Twitter pour désapprouver le geste de Florian Philippot.

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes a blâmé un «concours d'indignité à l'extrême droite».

Pendant que le #RN de #MarineLePen s’en prend violemment à l’ @uejf#FlorianPhilippot jète un drapeau européen à la poubelle...🥶

Concours de haine des autres, de violence physique ou symbolique, d’idiotie, d’indignité à l’extrême-droite.

Ce ne sont pas les valeurs de la France. pic.twitter.com/I8IrTwC6IH — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 1 mai 2019

Nombre de ses détracteurs ont rappelé la valeur symbolique du drapeau qui renvoie à la concorde et l'harmonie des nations européennes après la Seconde Guerre mondiale. Le drapeau a en effet été adopté en 1955 par le Conseil de l'Europe. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) a ainsi commenté : «Ce drapeau qu’il jette à terre c’est celui des vrais résistants, ceux qui ayant connu la souffrance et la guerre, souhaitèrent pour leurs enfants une réconciliation définitive.»

70 années de paix plus tard, un candidat en mal de buzz... Ce drapeau qu’il jette à terre c’est celui des vrais résistants, ceux qui ayant connu la souffrance et la guerre souhaitèrent pour leurs enfants une réconciliation définitive. https://t.co/Ht703A7aK7 — Olivier Faure (@faureolivier) 1 mai 2019

La députée LREM Yaël Braun Pivert, présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, a jugé le geste «scandaleux», et «indigne». «Ce n’est pas seulement notre drapeau européen que Florian Philippot jette à terre. C’est aussi notre passé, notre avenir, nos valeurs communes», a-t-elle jugé.

Scandaleux, honteux, indigne ! Ce n’est pas seulement notre drapeau européen que Florian Philippot jette à terre. C’est aussi notre passé, notre avenir, nos valeurs communes. Vous ne méritez pas votre place au Parlement européen. https://t.co/WngDDvUVKm — Yaël BRAUN-PIVET (@YaelBRAUNPIVET) 1 mai 2019

Hugues Renson, député LREM et vice-président de l'Assemblée nationale, s'en est pris à un «député européen élu depuis 2014, qui n’a jamais brillé par ses combats au Parlement européen», qu'il juge «inexistant dans son mandat», et qu'il qualifie même d’«idiot du village».

Un député européen élu depuis 2014, qui n’a jamais brillé par ses combats au @Europarl_FR, se met donc en scène pour remplacer le drapeau de l’UE.



Inexistant dans son mandat, il s’en prend à l’institution pour masquer sa vacuité.



Quand l’idiot du village se croit résistant... — Hugues Renson (@huguesrenson) 1 mai 2019

Les critiques de Florian Philippot ont noté que l'audacieux était plus sourcilleux vis-à-vis du drapeau européen que du salaire qu'il perçoit grâce à l'UE, en tant que député européen, qui s'élève 6 400 euros, auquel il faut ajouter une enveloppe de 4 300 euros. Ils ont noté qu'il n'avait pas pour autant montré une quelconque assiduité dans l'exercice de ses fonctions, puisqu'il n'a «assisté à aucune des 44 réunions de sa commission», dite des «pétitions», selon les données du Parlement, relayées par Franceinfo.

Sur BFMTV, Florian Philippot a expliqué son choix «parce que l'Europe nous vole 10 milliards par an, la différence entre ce que l'on donne et ce que l'on en reçoit. 10 milliards qui sortent de la poche du contribuable français et qu'il n'y a pas pour nos retraités, pour nos travailleurs ni pour nos chômeurs, nos jeunes et nos services publics». Une affirmation contredite par les chiffres : la France est le pays ayant reçu le plus fort montant de l’Union européenne en 2017, soit 13,5 milliards d'euros, contre un don de 16,25 milliards. Le déficit est donc pour cette année-là de 2,75 milliards en défaveur de la France, et non de l'ordre d'une dizaine comme l'affirment certains candidats aux européennes.

Que risque Florian Philippot pour son acte subversif ? La dégradation d'un bien public peut valoir jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Or le Patriote a fait remarquer qu'il n'y avait pas eu de dégradation, ayant simplement prélevé le drapeau qu'il a glissé dans la boîte aux lettres attenante au centre des impôts. D’autre part, si l'outrage au drapeau tricolore est inscrit dans la loi, il n'en est rien pour le drapeau européen.

