Emmanuel Macron promet de rebâtir la cathédrale Notre-Dame de Paris d'ici cinq années

Emmanuel Macron s'est adressé à la nation au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et soulevé une vague d'émotion dans le pays et au-delà, suscitant un afflux de dons pour financer une reconstruction.

Emmanuel Macron a souhaité mardi soir, dans une adresse à la Nation, que la cathédrale Notre-Dame soit rebâtie «plus belle encore» d'ici cinq années, après avoir été ravagée par un incendie le 15 avril.

«Nous rebâtirons la cathédrale plus belle encore et je veux que ce soit achevé d'ici cinq années», a dit le chef de l'Etat au cours d'une allocution télévisée de moins de six minutes à l'Elysée.

