«Personne n’a payé pour voir François de Rugy» : Ruffin attaque le ministre sur sa popularité

Le député La France insoumise François Ruffin a répondu, sur Twitter, au ministre de la Transition écologique François de Rugy qui avait relativisé le succès de son dernier film en le mettant en parallèle avec celui du grand débat national.

François de Rugy et François Ruffin se sont lancé des piques sur Twitter en se livrant à une bataille de chiffres sur la popularité du grand débat organisé par le gouvernement et celle du dernier film du député.

Le ministre de la Transition écologique, depuis le perchoir le 2 avril, s'en était pris au député insoumis qui avait critiqué le grand débat national. «Je sais que vous considérez que le débat n'a pas eu de grand succès et vous considérez que l'écologie est le sujet majeur», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait consulté le site de François Ruffin pour voir ce qu'il y «mettait en avant».

Il a noté que l'Insoumis picard y faisait la promotion de son film J'veux du soleil et se réjouissait d'avoir réuni 20 000 spectateurs. «Si c'est un succès quand votre film fait 20 000 spectateurs, qu'en est-il quand 500 000 citoyens participent à un débat et remettent des contributions ?», a interrogé l'ancien Vert.

Les chiffres officiels du grand débat national, tels que communiqués sur le site dédié, font mention de 1 932 884 contributions, et de 10 452 réunions.

20 000 entrées payantes : jamais personne n’a payé pour voir François De Rugy, même s’il nous coûte 9940 euros (bruts). #Jveuxdusoleilhttps://t.co/cQGnTx9XBn — François Ruffin (@Francois_Ruffin) 2 avril 2019

François Ruffin a dans la foulée rétorqué sur Twitter : «20 000 entrées payantes : jamais personne n’a payé pour voir François De Rugy, même s’il nous coûte 9 940 euros (bruts)», dévoilant au passage le salaire du ministre.

Cher @Francois_Ruffin, si c'est un succès quand votre film fait 20 000 spectateurs, qu'en est-il quand 500 000 citoyens participent à un débat et remettent des contributions ? #GrandDébat#DirectANpic.twitter.com/aAeLVnzXO2 — François de Rugy (@FdeRugy) 2 avril 2019

Le député de Picardie assure en ce moment la promotion de son second film co-réalisé avec Gilles Perret, J'veux du soleil, un road movie dans la France des Gilets jaunes, qui sort en salles ce 3 avril. Le documentaire a d'ores et déjà cumulé 20 000 entrées en avant-première dans toute la France. François Ruffin, qui a démarré sa carrière en tant que journaliste et fondateur du journal Fakir, avait déjà réalisé un premier documentaire à succès, qui lui avait valu un César en 2017, Merci Patron.

