Lancement en France de la «Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme»

Le 18 mars marque le coup d’envoi en France d’une semaine d’actions, d’événements culturels et d’initiatives contre le racisme et l'antisémitisme à destination des écoliers, collégiens, lycéens et étudiants.

Du 18 au 24 mars, dans le cadre de la «Semaine d'éducation et d'actions contre l’antisémitisme et le racisme», seront mis en place des ateliers et actions pédagogiques dans divers types d'établissements accueillant des enfants et des jeunes en France.

Le ministère de l’Education a détaillé le dispositif sur son site internet et rappelé que «faire acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité [était] une mission de l'Ecole». La semaine est organisée en collaboration avec la Délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Elle culminera le 21 mars, proclamé «Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale» en 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Parents d'élèves, personnels des établissements scolaires, organisations étudiantes et lycéennes et associations organiseront diverses initiatives destinées aux élèves des écoles, des lycées et des universités, afin de lutter contre les discriminations, la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme. Les différents intervenants seront amenés à créer des outils pédagogiques et des supports pour que les enseignants puissent amener le débat au sein des classes. L'accent sera porté sur la tolérance, la déconstruction des préjugés et la lutte contre les discriminations et les théories du complot, ainsi que la reconnaissance de la richesse de la diversité humaine et culturelle.

Ces actions organisées par les associations, les établissements scolaires, les clubs sportifs et autres établissements culturels, seront toutes inscrites dans un répertoire interactif, et ce pour la première fois, précise le site ministériel.

Rencontres et débats, projections de films, conférences, expositions, pièces de théâtre, ateliers éducatifs, forums et rencontres sportives : plus de 500 événements rythmeront cette semaine de sensibilisation.

C'est parti pour la semaine d'éducation nationale contre le racisme et l'antisémitisme avec la représentation de l'Ascenseur à la MJC Duchère ce jeudi 21 mars à 18h30. pic.twitter.com/24NIjSbLiT — Le Lien Théâtre (@lelientheatre) 18 mars 2019

Tous les jours jusqu'à vendredi de 8h30 à 17h30, dans le cadre de la Semaine d'éducation et d'action contre le #racisme et l' #antisémitisme le Collectif Fusion vous accueille dans ses locaux, pour son exposition “Espèce de race !” https://t.co/Lx8ZJHlGINpic.twitter.com/RZE3qTCmh4 — Villiers-le-Bel (@Villierslebel) 18 mars 2019

Des contenus écrits ou audiovisuels seront aussi produits et mis en ligne à cette occasion.

À ce soir pour notre micro-troittoir à l'occasion de la Semaine d'Action et d’Éducation Contre les Racisme et l'Antisémitisme ! #TousUnisContreLaHainepic.twitter.com/lSftcuojeH — Coexister (@AssoCoexister) 18 mars 2019

Ces événements prendront place cette année dans un contexte de recrudescence des actes antisémites, en hausse de 74% en 2018 selon le ministère de l'Intérieur.

