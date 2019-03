Sud Education 93 organise un «stage antiraciste» sur le «traitement des populations non-blanches»

Le syndicat avait fait parler de lui en 2017 pour ses ateliers en non mixité. Il réitère cette année avec des ateliers accueillant les parents racisés afin de les «défendre» contre les attaques «racistes et islamophobes de l'Education nationale».

«Comment entrer en pédagogie antiraciste» : en proposant son nouvel atelier, le syndicat Sud Education 93 crée à nouveau la polémique. Il avait déjà défrayé la chronique avec une initiative similaire pour les personnes «racisées» en novembre 2017.

Selon les informations de FranceInfo, l'entourage du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a condamné une initiative «contraire aux valeurs de l'école républicaine». Evoquant un «outil militant», le syndicat Sud Education 93 a rétorqué qu'il voulait dénoncer un «racisme d'Etat» et a estimé qu'il n'était «pas antirépublicain de lutter contre les discriminations».

Stage de formation syndicale "Comment entrer en pédagogie antiraciste?" lundi 15 et mardi 16 avril

Demande de stage à faire avant le vendredi 15 mars

Dans le tract annonçant le stage prévu les 15 et 16 avril, le syndicat d'enseignants explique vouloir «donner des outils pour lutter contre le racisme que rencontrent, au sein de l'institution scolaire, différentes catégories de personnes membres de la communauté éducative.» Parmi les ateliers prévus, sont inscrits au programme : «L'histoire décoloniale pour déconstruire le roman national dans une école raciste et libérale», ainsi que «Accueillir les parents racisés, les défendre contre les attaques racistes et islamophobes de l'institution et les soutenir».

Selon les informations de FranceInfo, aucune plainte n'a pour le moment été déposée contre l'annonce de ces ateliers, mais «toutes les possibilités de recours sont étudiées» par l'entourage de Jean-Michel Blanquer.

