Les «ateliers en non-mixité raciale» du syndicat Sud Education 93 suscitent la polémique

Pour discuter des «postures dominantes» des «enseignants blancs», Sud Education 93 organise un stage dans lequel des ateliers se tiendront en «non-mixité raciale». Le ministre de l'Education a dénoncé un événement «inconstitutionnel et inacceptable».

L'organisation par Sud Education 93 d'un stage syndical contre l'antiracisme a créé une vive polémique le 20 novembre, jusqu'au plus haut sommet de l'Etat.

Intitulé «Au croisement des oppressions – Où en est-on de l’antiracisme à l’école ?», ce stage se tiendra les 18 et 19 décembre prochain, avec pour vocation d'analyser le «racisme d’État dans la société et en particulier dans l’Éducation nationale». Dans cette optique, seront mis en place des «ateliers en non-mixité raciale» – c'est à dire dont sont exclus les blancs – où les participants pourront discuter de la «blanchité» ou encore des enseignants et des élèves qui seraient «racisés» et des «postures dominantes» des «enseignants blancs».

«Inconstitutionnel et inacceptable» selon le ministre de l'Education nationale

Une ségrégation assumée, passée inaperçue jusqu'au 18 novembre, lorsque le secrétaire général du Printemps républicain Nassim Seddiki l'a signalée sur son compte Twitter. Repris dans la foulée par le site Fdesouche, qui a écrit un article à ce sujet, l'information a ensuite largement circulé sur les réseaux sociaux.

La Licra s'inquiète de la présence parmi les intervenants du «CCIF [Collectif contre l’islamophobie en France] et [des] compagnons de route des Indigènes de la République», et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a condamné un événement qu'il a jugé «inconstitutionnel et inacceptable» dans un message sur Twitter.

Inconstitutionnel & inacceptable

Je condamne avec fermeté le projet d'une réunion syndicale triant les membres sur la base de leur origine. — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) 20 novembre 2017

La présidente du Front national Marine Le Pen a pour sa part estimé que la réaction du ministre était «salutaire», appelant à «des sanctions exemplaires contre les enseignants fautifs».

La réaction du Ministre est salutaire, mais doit s’accompagner de sanctions exemplaires contre les professeurs fautifs. MLP https://t.co/WnAfGy09nf — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 20 novembre 2017

Sud Éducation 93 se dit victime de la «vindicte de la fachosphère»

Devant le polémique, Sud Education 93 a publié un communiqué ambigu sur son site internet, semblant nier tout «tri des origines» des participants, et dénonçant «la vindicte de la fachosphère».

«Les attaques portent sur un "tri des origines" qui serait fait sur les participants du stage. Sud Éducation 93 condamne fermement ces propos et compte porter plainte pour diffamation contre tous les sites et individus qui propageraient ces propos», a annoncé l'organisation syndicale, ajoutant que tous les membres du personnel avaient été invités à s’inscrire à ce stage.

Les offensives conjointes et diffamatoires de l'extrême droite, de la LICRA et Blanquer contre le droit à la formation de @SudEducation93 , ont suscité une avalanche d'attaques et d'insultes. @SudEducation93 compte porter plainte. Nous ne céderons pas.https://t.co/bqHZpEKDLL — Sud Éducation 93 (@SudEducation93) 20 novembre 2017

La question de la non-mixité raciale s'était déjà posée en mai dernier, lorsque le maire de Paris Anne Hidalgo avait interdit le festival «Nyansapo» qui prévoyait 80% d'espaces «sans mixité», dans une salle appartenant à la mairie de Paris. Le Front national avait alors évoqué un «acte flagrant de racialisme».

