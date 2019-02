Visite surprise : Martine Aubry recadre sèchement Agnès Buzyn et Nicole Beloubet (VIDEO)

Probablement afin de ne pas avoir affaire à un comité d'accueil des Gilets jaunes, les ministres de la Santé et de la Justice se sont rendues à Lille sans en avertir le maire Martine Aubry. Mal leur en a pris...

La prochaine fois, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, s'annonceront sans doute avant de se rendre dans le fief de Martine Aubry sans prévenir.

Mépris des élus

Ce 24 février, le maire socialiste de Lille a vertement recadré les deux ministres, venues inaugurer un Centre national de ressource et de résilience, dépendant du CHRU de la ville. «Je suis maire de Lille et présidente du CHRU et je n’ai pas été prévenue de votre visite, sauf par le préfet hier soir», a commencé Martine Aubry, sans laisser le temps à Agnès Buzyn et Nicole Belloubet de rebondir.

« Donc je vous souhaite une bonne visite »



(Vidéo pas floue & sans loup de Martine #Aubry à regarder plusieurs fois pour bien la savourer, signée @MikaelLibert) pic.twitter.com/1htdAezpRY — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) 24 février 2019

«J’ai été ministre de la Santé et je n’ai pas fait une seule visite sans qu’il y ait des manifestants. Je n’ai jamais fait charger la police», a-t-elle poursuivi, évoquant un «mépris des élus», dans un échange filmé par 20 Minutes. «Et après on nous parle de République et de démocratie», a encore lâché Martine Aubry. Manière de sous-entendre que les deux ministres n'avaient pas annoncé leur visite afin d'éviter les Gilets jaunes ? Mauvais calcul là aussi : les chasubles fluorescentes attendaient de pied ferme les deux ministres, avant d'être repoussées par la police.

Lire aussi : Jacqueline Gourault évoque un impôt sur le revenu universel, Matignon balaie l'idée