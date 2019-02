Le témoignage de Fiorina Lignier, qui a perdu son œil lors de l'acte 4 des Gilets jaunes (VIDEO)

Fiorina Lignier, étudiante de 20 ans qui participait à l'acte 4 des Gilets jaunes le 8 décembre à Paris , a perdu son œil gauche probablement à cause d'un tir de «grenade», selon elle. Elle livre son témoignage à RT France.

Fiorina Lignier, 20 ans, était venue ce samedi 8 décembre d'Amiens pour manifester à Paris lors de l'acte 4 des Gilets jaunes. Elle est rentrée chez elle avec un œil en moins. Interrogée par RT France, l'étudiante amiénoise raconte ce qui lui est arrivé ce jour-là. «Sur le coup de 14 heures, des casseurs ont commencé à vandaliser un commerce en face de nous, de l'autre côté de l'avenue [des Champs-Elysées], ont commencé à mettre le feu, etc. Donc les policiers ont commencé à charger pour laisser passer les pompiers justement et là, c'est le dernier souvenir que j'ai parce que je m'effondre totalement.», a-t-elle ainsi expliqué. Et de poursuivre : «Apparemment, je me suis pris une grenade.»

