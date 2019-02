«La France est la risée du monde» : Jean Lassalle blâme l'attitude de Macron sur le Venezuela

Alors qu'Emmanuel Macron a officiellement soutenu Juan Guaido en tant que «président en charge» du Venezuela, Jean Lassalle lui a conseillé de balayer devant sa porte, lui rappelant notamment la crise des Gilets jaunes.

Emmanuel Macron devrait-il s'occuper des affaires intérieures françaises avant de s'ingérer dans celle des autres ? Pour l'ancien candidat à la présidentielle Jean Lassalle, cela ne fait aucun doute. Le 6 février, il a ainsi tweeté un message corrosif à l'attention du chef d'Etat français : «La cause vénézuélienne est louable mais comment se fait-il qu’Emmanuel Macron y joue les moralisateurs alors que son pays est occupé par les Gilets jaunes ? En agissant ainsi il tend le bâton pour se faire battre alors que la France est actuellement la risée du monde.»

Le député des Pyrénées-Atlantiques reproche ainsi la promptitude d'Emmanuel Macron à avoir reconnu l'opposant Juan Guaido comme «président en charge» du Venezuela, après l'expiration de l'ultimatum à Nicolas Maduro, celui-ci ayant refusé de convoquer une nouvelle élection présidentielle à la demande des puissances occidentales le 3 février.

Or, Jean Lassalle aurait préféré que le président puisse se consacrer entièrement à la crise politique initiée par les Gilets jaunes en novembre dernier. 64% des Français soutiennent toujours le mouvement (+2 points en un mois), selon le baromètre mensuel YouGov pour Le HuffPost et CNews. Ce même institut constate que la cote de popularité d'Emmanuel Macron et Edouard Philippe stagne au plus bas, à 21% et 22% d'opinions favorables.

Au-delà de sa saillie, peut-être que Jean Lassalle livre ici un bon conseil au président.

