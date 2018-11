Jean Lassalle sur les «gilets jaunes» : «Une initiative intelligente, qui a du sens» (ENTRETIEN)

Le député des Pyrénées-Atlantiques Jean Lassalle a provoqué la colère du président LREM de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, en se présentant dans l'hémicycle en gilet jaune. Il revient pour RT France sur son soutien par voie vestimentaire.

Arborant un gilet jaune à l'Assemblée nationale le 21 novembre, le député non-inscrit Jean Lassalle a provoqué une suspension de la séance des questions au gouvernement. «Retirez ce gilet !», «allez manifester hors de cet hémicycle», a lancé à plusieurs reprises le président LREM de la chambre basse, Richard Ferrand, à l'élu des Pyrénées-Atlantiques, imperturbable.

J'ai voulu en tant que député de la République montrer que la représentation nationale et les députés n'étaient ni sourds ni aveugles

Après cet incident, l'élu des Pyrénées-Atlantiques est revenu pour RT France sur cet épisode et sur les raisons qui l'ont poussé à soutenir la mobilisation contre la hausse des prix des carburants. «C'est une initiative heureuse, intelligente, qui a du sens», a affirmé Jean Lassalle pour définir les différents rassemblements citoyens dans divers endroit de la France.

«Ces hommes et ces femmes sont éminemment respectables», a-t-il également ajouté pour décrire les manifestants. «J'ai voulu en tant que député de la République montrer que la représentation nationale et les députés n'étaient ni sourds ni aveugles», a-t-il poursuivi, expliquant ainsi sa présence dans l'hémicycle en gilet jaune. Jean Lassalle a en outre assumé sa présence parmi les «gilets jaunes» lors des rassemblements du 17 novembre, et se réfute toute récupération politique.

Lire aussi : «BFM menteurs !» : une cinquantaine de «gilets jaunes» protestent devant la rédaction de BFM TV