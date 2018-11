17 novembre : des mobilisations de «gilets jaunes» attendues dans toute la France (EN CONTINU)

La mobilisation des «gilets jaunes» contre les hausses du prix du carburant se déroule ce 17 novembre. Plus de 700 manifestations sont annoncées, en plus de nombreux blocages. Certains politiques ne défileront pas par peur d'une «récupération» du RN.

Quelle ampleur aura la journée de protestation des «gilets jaunes» du 17 novembre ? Preuve du flou autour du nombre de manifestations prévues dans l'Hexagone, une source policière a fait savoir à l'AFP que si «environ 1 500 actions» étaient attendues sur le territoire, «seulement un peu plus d'une centaine auraient été déclarées». «Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des manifestations, qui peuvent ne pas les déclarer. Nos services de renseignement ont un gros travail» à fournir, a également expliqué Christophe Rouget, du syndicat de police SCSI-CFDT, confirmant les craintes du gouvernement.

Le faible nombre de déclarations peut s'expliquer par la crainte de représailles de nombreux organisateurs, la déclaration en préfecture nécessitant la présentation d'au moins trois cartes d'identité. Sur un site Internet spécialement créé à cet effet, on peut voir qu'au moins 700 mobilisations sont organisées en France métropolitaine, à La Réunion et en Belgique. A ces actions temporaires qui prendront la forme de manifestations classiques s'ajoutent des propositions de blocage d'«une semaine». Des blocages auxquels ne participeront pas les syndicalistes CGT. Le secrétaire général de l'organisation, Philippe Martinez, a en effet jugé ce 16 novembre «impossible d'imaginer la CGT défiler à côté du Front national (aujourd'hui Rassemblement national)».

Quid de la mobilisation des partis politiques ?

Si la majorité présidentielle La République en marche ne participera pas aux défilés et, pour certains d'entre eux, soutiennent le mouvement «#sansmoile17», créé par un de ses salariés, d'autres formations ont décidé de se joindre à cette mobilisation spontanée. Toutefois, au sein même des partis politiques des divergences existent.

Ainsi, Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise (LFI), sera présent au côté des manifestants, comme plusieurs autres députés LFI, dont l'iconoclaste François Ruffin. En revanche, la députée Clémentine Autain a expliqué ne pas se voir «défiler à l’appel de Minute et avec Marine Le Pen» dans une référence à la supposée récupération du mouvement des «gilets jaunes» par le Rassemblent national (RN).

Chez Europe Ecologie Les Verts et au Parti socialiste (PS), la mobilisation devrait être peu conséquente. «À​ la coalition des rejets et des colères, nous préférons appeler à la construction d’une coalition de projets», a ainsi écrit le parti écologiste. Si le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a fait savoir qu'il irait «à la rencontre des Français qui défendront leur pouvoir d'achat», ce n'est pas le cas de Stéphane Le Foll et Ségolène Royal, qui ne souhaitent pas être «dans la rue» ni «appeler au blocage du pays». «J'ai entendu des appels à manifester sur le mode "l'environnement ça commence à bien faire". Je ne peux pas m'y associer», a pour sa part expliqué à l'AFP un membre de la direction du PS, Jean-François Debat. Benoît Hamon de Générations a également décliné car «il a vu le FN récupérer tout ça». Un positionnement partagé par Philippe Poutou, par deux fois candidat à la présidentielle pour le Nouveau parti anticapitaliste.

Du côté des Républicains, le chef de file du parti de droite, Laurent Wauquiez, sera de la partie, ainsi qu'Eric Ciotti. En revanche, Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, ne défilera pas, ne cautionnant «évidemment pas les blocages des routes».

Le Patriote Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France ! défileront. François Asselineau de l'Union populaire républicaine a dit désapprouver «un mouvement dont on ignore qui est derrière, et qui élude le rôle des traités européens». «C'est une véritable initiative citoyenne, les Français n'en peuvent plus des taxes qui se sont abattues en cascade depuis des mois», a en revanche estimé le député Jean Lassalle, qui devrait prendre part aux mobilisations.

Au Rassemblement national, la ligne est claire : la formation politique soutient le mouvement des «gilets jaunes». Les députés Louis Alliot et Gilbert Collard défileront donc. En revanche, en tant que chef de file de son mouvement, Marine Le Pen a fait savoir qu'elle ne manifesterait pas. «Quand on est président de parti politique, on ne doit pas manifester, sauf à de très rares exceptions», a-t-elle souligné.

