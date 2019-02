Le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi veut faire d'internet «un espace d'amour»

«Faire d'Internet un espace d'amour» ? C'est ce que souhaite le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi qui a annoncé vouloir proposer une loi à ce dessein.

Alors que la désignation de Bilal Hassani pour représenter la France à l'Eurovision faisait le buzz, le secrétaire d'État chargé au Numérique, Mounir Mahjoubi, s'est indigné du «torrent d’insultes sur les réseaux sociaux» à l'égard du jeune chanteur androgyne.

Le secrétaire d'Etat a donc décidé de réagir et a annoncé qu'il souhaitait proposer une loi contre les propos haineux : «Tous unis pour faire d'internet un espace d'amour et non de haine. Nous proposerons une loi contre les contenus haineux en 2019.»

Tous unis pour faire d’Internet un espace d’amour et non de haine. Nous proposerons une loi contre les contenus haineux en 2019. Réunion avec @MarleneSchiappa et les avocats et associations qui soutiennent @iambilalhassani face au torrent d’insultes sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/MeXHJ6Dfp6 — Mounir Mahjoubi (@mounir) 1 février 2019

Mounir Mahjoubi s'est ainsi exprimé après une réunion le 1er février avec la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, ainsi que les avocats et associations qui accompagnent Bilal Hassani.

Le secrétaire d'Etat a expliqué que cette loi devrait sanctionner «les contenus haineux et le harcèlement en ligne».

«Déjà plus de 1 500 tweets insultants, discriminants ou menaçants en raison de son orientation (sexuelle) et/ou de son apparence», avait annoncé le collectif Urgence Homophobie, qui s'est associé à Stop Homophobie pour attaquer en justice «chaque personne qui a insulté, discriminé ou menacé» en ligne le jeune chanteur. Celui-ci avait en effet reçu de nombreux messages à caractère homophobe sur les réseaux sociaux.

