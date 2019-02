Renaud Muselier, créateur de la cagnotte pour les forces de l’ordre, chahuté par des Gilets jaunes

Le président de la région PACA a vu sa voiture immobilisée à Marseille par des Gilets jaunes. Ils lui ont notamment reproché d'avoir lancé une cagnotte de soutien pour les forces de l'ordre et critiqué le mouvement.

La scène se déroule à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 2 février, jour de l'acte 12 de la mobilisation des Gilets jaunes : Renaud Muselier, président (Les Républicains-LR)) de la région PACA, se fait conspuer par des manifestants, alors qu'il se trouve au volant d'une berline noire, rapporte notamment Nice Matin.

Dans une vidéo publiée dans un groupe Facebook de Gilets jaunes («MARSEILLE GILET JAUNE»), puis relayée sur Twitter, on peut voir le véhicule immobilisé par les Gilets jaunes, qui arrosent l'élu d'invectives : «Vous n'avez pas honte ? Vous êtes une honte ! Une honte vous êtes !», entend-on notamment. Ou encore : «La cagnotte pour le LBD !», référence à la cagnotte de soutien aux forces de l’ordre lancée le 8 janvier par Renaud Muselier. Dans la présentation de cette cagnotte le président de la région dénonçait les «factieux» qui peupleraient le mouvement des Gilets jaunes.

Au milieu des huées et des invectives, un individu vêtu d'une parka jaune actionne la poignée de la porte du véhicule qui reste fermée. La voiture du président de région finit par quitter les lieux dans une ambiance tendue.

L'intéressé a commenté cette séquence sur Twitter : «Vous pouvez crier, bloquer mon véhicule, m’insulter, me menacer... ça ne m’impressionne pas !» Et d'ajouter : «Avec les donateurs de la cagnotte pour les policiers, gendarmes et pompiers nous sommes fiers de notre geste. Nos forces de l’ordre garantissent la liberté».

