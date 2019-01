Aucun tir de LBD au moment où Rodrigues a été blessé ? Quotidien affirme le contraire (VIDEOS)

Le Gilet jaune Jérôme Rodrigues a-t-il été touché à l’œil par un tir de LBD40 ? Le secrétaire d'Etat Laurent Nunez dit n'avoir «aucun élément» le confirmant. L'émission Quotidien affirme, preuve à l'appui, qu'un LBD a été utilisé à ce moment-là.

Le 26 janvier 2019, place de la Bastille, à Paris, lors de l'acte 11 de la mobilisation des Gilets jaunes, Jérôme Rodrigues, l'une des figures du mouvement, est blessé à l’œil par ce qu'il estime être un tir de LBD40 (lanceur de balle de défense) envoyé depuis les rangs des forces de l'ordre.

Je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balle de défense à cet endroit-là et qui aurait touché monsieur Rodrigues

Le lendemain, interrogé par LCI, l'ancien patron de la DGSI devenu secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, assure à ce sujet : «Je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balle de défense à cet endroit-là et qui aurait touché monsieur Rodrigues. [...] Les 32 tirs ont été filmés, y compris les 18 qui ont eu lieu sur la Bastille et, à ce moment-là, nous n'avons pas de tir de lanceur de balle de défense.»

Une version contredite par la rédaction de l'émission télévisée d'«infotainment» Quotidien, animée par Yann Barthès sur TMC, qui est revenue sur l'affaire et affirme : «C'est faux, et nous pouvons démontrer le contraire.»

L'équipe de l'émission a interrogé Florent Marcie, un documentariste ayant filmé des images de la place de la Bastille au moment de la blessure du Gilet jaune médiatisé. Selon lui, le son caractéristique de l'air comprimé expulsé par le LBD40 peut être entendu sur ces images.

🔊 D’abord avec le SON, ou plutôt les DEUX SONS qu’on peut entendre distinctement sur cette vidéo filmée dimanche place de la Bastille.



Décryptage avec son auteur, Florent Marcie, documentariste et victime d’un tir de LBD lors de l’#ActeVIII.@PaulLarrouturou#Quotidienpic.twitter.com/28QLEa5grI — Quotidien (@Qofficiel) 29 janvier 2019

D'autres angles de vue ont été décryptés avec force ralentis, apportant effectivement un autre éclairage à la scène. On voit notamment un projectile en train d'être lancé en direction des forces de l'ordre avant la riposte, ainsi qu'un policier dégainer ce que Quotidien présente comme un LBD.

Et maintenant, les IMAGES issues d’un Facebook Live de gilets jaunes.



Ça se passe très rapidement : un projectile est lancé vers les forces de l’ordre qui ripostent en lançant une grenade, avant qu’un policier ne dégaine son LBD et tire.@valentineoberti#Quotidienpic.twitter.com/A433xbxG7b — Quotidien (@Qofficiel) 29 janvier 2019

