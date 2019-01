Gilets jaunes : l'Eglise catholique s'invite dans le grand débat national

Une vingtaine de diocèses rapportent avoir tenu ou programmé des rencontres dans des paroisses dans le cadre du grand débat national. Une synthèse des débats sera par la suite transmise aux préfets.

La Conférence des évêques (CEF) a annoncé le 22 janvier la participation de responsables catholiques dans le grand débat national lancé par Emmanuel Macron afin de répondre au mouvement des Gilets jaunes en organisant notamment des rencontres dans leurs paroisses. Selon un bilan non exhaustif de la CEF fourni à l'AFP, une vingtaine de diocèsesdisent avoir tenu ou programmé des réunions.

Certaines rencontres ont eu lieu en décembre ou janvier, comme dans les Landes, à Angoulême, Bayeux, Marseille, Tours, ou encore Avignon. D'autres sont à venir, dans les trois prochaines semaines, comme à Toulouse, en Mayenne (à Château Gontier, Laval et Mayenne), à Châteaubriant (Loire-Atlantique), Nevers, Sainte Ménehould (Marne).

Dans d'autres diocèses, les fidèles sont appelés à la réflexion, notamment autour de documents faisant référence à la doctrine sociale de l'Eglise, ou à écrire au diocèse comme en Ardèche (Viviers). Il est précisé qu'une synthèse sera ensuite remise au préfet. Le 11 décembre, la CEF avait appelé catholiques et non-catholiques à se retrouver dans des «groupes d'échanges», «partout», afin de «surmonter» la «crise des Gilets jaunes».

Elle avait alors suggéré d'échanger à partir de cinq questions, dont «qu'est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?» ou encore «quel "bien commun" recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l'avenir ?».

Lancé le 15 janvier par le président Emmanuel Macron pour répondre à la crise des Gilets jaunes, le grand débat national prévoit de nombreuses rencontres entre élus et citoyens. Le débat doit durer deux mois et porte sur quatre grands thèmes : pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie et environnement.

