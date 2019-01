Affaire Benalla : suivez en direct les auditions de Castaner, Le Drian et Strzoda au Sénat

La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, entend ce 16 janvier 2019 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron.

Alors que Le Canard enchaîné révèle ce 16 janvier qu'Alexandre Benalla aurait été en possession de quatre passeports diplomatiques un d'un téléphone portable crypté, la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, présidée par le sénateur Les Républicains Philippe Bas, entend ce même jour Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et Christophe Castaner, ainsi que pour la première fois Jean-Yves Le Drian.

La commission des lois du Sénat s'est vu attribuer les prérogatives de commission d'enquête pour six mois le 23 juillet dernier, soit jusqu'au 24 janvier. Après 28 auditions entre juillet et octobre, elle était en veilleuse depuis deux mois. Christophe Castaner, à l'époque délégué général du parti présidentiel LREM, et Patrick Strzoda avaient déjà été auditionnés en juillet. Christophe Castaner est cette fois entendu en sa qualité de ministre de l'Intérieur.

Sont également programmées pour le 21 janvier de nouvelles auditions d'Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Elysée, et de son acolyte Vincent Crase, ancien employé de LREM et chef d'escadron dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie.

Les deux hommes avaient été mis en examen pour violence en réunion après des images montrant Alexandre Benalla frapper un manifestant en marge des défilés du 1er Mai à Paris. Très vite, Alexandre Benalla était apparu comme un élément central du dispositif sécuritaire autour du couple présidentiel et l'affaire avait empoisonné l'été d'Emmanuel Macron.