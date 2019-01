200 Gilets jaunes manifestent près de la villa des Macron au Touquet (VIDEO)

La villa du couple présidentiel était bien gardée ; environ 200 manifestants en ont été tenus à l'écart par des CRS alors qu'ils faisaient entendre leur mécontentement au Touquet. Deux personnes ont été interpellées après des heurts.

«Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi !» : c'est sous ce mot d'ordre qu'environ 200 Gilets jaunes ont manifesté au Touquet (Pas-de-Calais) le 12 janvier lors de l'acte 9 du mouvement. Et pour cause, c'est dans cette commune que le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron, possède une villa. L'habitation était toutefois protégée par des CRS et des barrières, qui ont tenu les manifestants à distance.

De légers heurts ont éclaté entre Gilets jaunes et policiers. Les forces de l'ordre, ciblées par quelques projectiles selon la préfecture, ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants.

Nouvel affrontement au #Touquet entre #GiletsJaunes et forces de l’ordre. Lacrymogènes et flash-ball utilisés pour disperser les manifestants. #lavoixdunordpic.twitter.com/nq6oBzmYqE — Rom1 (@Rdouchin1) 12 janvier 2019

Deux personnes ont été interpellées, toujours selon la préfecture.

