Gilets jaunes : quand Marlène Schiappa veut signaler RT France auprès du CSA

Dans un entretien au Point, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre femmes et hommes déclare préparer un signalement au CSA au sujet d'une vidéo ayant été diffusée en direct sur la chaîne RT France. De quoi s'agit-il précisément ?

Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, entend saisir le CSA au sujet d'une séquence ayant été diffusée en direct sur la chaîne RT France.

Dans un entretien au Point mis en ligne le 6 janvier, la membre du gouvernement français fustige ainsi «plusieurs vidéos profondément ordurières contre Brigitte Macron [qui] circulent largement sans aucune condamnation». La secrétaire d'Etat poursuit : «Avez-vous entendu des gens s'indigner quand on a entendu : "Brigitte, il faut la foutre toute nue sur une palette" ? Non, aucun responsable politique des oppositions ne l'a défendue. Ça me révulse. D'ailleurs, je prépare un signalement au CSA au sujet de cette vidéo». Et d'ajouter : «Tout cela procède d'une misogynie honteuse.»

De quelle vidéo est-il question ? Il s'agit d'une séquence diffusée lors du direct de la chaîne RT France le 22 décembre dernier. On y voit une reporter de notre chaîne, couvrant l'acte 6 de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris, tendre le micro, dans la rue, à une femme portant un gilet jaune, au milieu d'un groupe de manifestants. A l'issue d'une série de questions, notre journaliste lui demande : «Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait vous faire enlever ce gilet jaune ?» La manifestante répond : «Que Macron il dégage, parce qu'il commence à nous prendre la tête, il écoute personne, il pense qu'à son petit confort, à sa petite Brigitte ; mais nous on veut voir Brigitte à poil sur un tas de palettes, voilà !»

Cette séquence précise n'a pas été isolée et partagée sur les réseaux sociaux par RT France, et n'a pas été rediffusée sur notre chaîne. Elle a en revanche été isolée et relayée par un compte YouTube intitulé «The Boss». Quant aux propos tenus, ils n'engagent que la personne interrogée.

RT France défend le respect des droits des femmes et leur dignité et n’encourage en aucun cas les comportements discriminatoires ou violents en raison du sexe

En tout état de cause, conformément à la convention signée avec le CSA, «RT France défend le respect des droits des femmes et leur dignité et n’encourage en aucun cas les comportements discriminatoires ou violents en raison du sexe, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’orientation sexuelle», rappelle Lorenzo Ricci, responsable Communication de RT France. «Près de la moitié des employés de RT France sont des femmes et la parité est une préoccupation majeure de notre média, dont je rappelle qu'il est dirigé par madame Xenia Fedorova. Nous rejetons avec force toute accusation de misogynie qui pourrait être faite à notre encontre», ajoute-t-il.

Les déclarations de la secrétaire d'Etat au Point surviennent dans un contexte d'attention particulière du CSA concernant la couverture par les médias des manifestations des Gilets jaunes. Ce 7 janvier, l'autorité française de régulation de l'audiovisuel se réunissait pour étudier le traitement médiatique des manifestations et des incidents qui se sont produits le 5 janvier en France à l'occasion de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes, selon l'AFP. De plus, le président de la République, Emmanuel Macron, doit s'entretenir avec le président du CSA, Olivier Schrameck, le 8 janvier à 11h30, selon l'agenda de l'Elysée.

