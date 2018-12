Quand les détracteurs de RT reprochent à ses reporters... de porter un casque (VIDEO)

RT France alimenterait les tensions par un traitement fallacieux de la mobilisation des Gilets jaunes : c'est ce qui nous a été reproché par certains sur les réseaux. En cause ? Le port de casques par nos reporters et le relais d'informations !

Le traitement riche et sans parti-pris de la mobilisation des Gilets jaunes du 8 décembre par RT France n'a visiblement pas plu à tout le monde – certains, dans la presse et sur les réseaux sociaux, ayant reproché à nos journalistes de surfer sur la manifestation pour attiser les tensions en France. Les arguments invoqués, néanmoins, s'avèrent consternants.

Ainsi, le co-fondateur du site hoaxbuster.com, notamment, a accusé les reporters de RT France de faire croire que le pays était en proie à la guerre... car ils portaient un casque sur le terrain. Pourquoi un tel équipement ? Tout simplement parce qu'il offre une bonne protection à ceux qui le portent, et s'avère très efficace contre les différents projectiles volant dans tous les sens lors des manifestations. On ne peut plus pertinent, donc, pour des manifestations émaillées d'incidents violents comme celles de ces dernières semaines. En plastique, ce casque est fortement déconseillé pour les zones de conflit !

Autre accusation grave essuyée par RT : celle, formulée par l'écrivain Nicolas Tenzer, de «subversion, voire [d']appel indirect à la violence». En cause ? La publication d'un article faisant tout simplement état d'un appel de Gilets jaunes sur Facebook à un «Acte 5» de la mobilisation. Une information d'ailleurs relayée par RT, de même que par 20 Minutes, LCI, Le Figaro ou encore France Soir.

Les téléspectateurs et lecteurs de RT France ne semblent heureusement pas dupes de telles accusations absurdes, comme en témoignent les nombreux messages de considération adressés à nos reporters pour leur couverture on ne peut plus professionnelle de la mobilisation du 8 décembre.