Affaire Benalla : selon LREM, les trois armes à feu sont toujours sous scellés dans ses locaux

Invité le 6 janvier de l'émission Dimanche en politique diffusée sur France 3, le délégué général de la République en marche (LREM), Stanislas Guerini, a révélé que les trois armes à feu mises sous scellés par la justice dans le cadre de l'affaire Benalla étaient toujours dans les locaux de La République en marche.

Ils sont à disposition aussi de la justice

«Est-ce que depuis [cette mise sous scellés], il y a eu une enquête interne ? Est-ce qu'il y a encore des choses à éclaircir ou est-ce que pour vous tout est réglé ?», demande le journaliste Francis Letellier. «Il y a eu une procédure en interne, ces pistolets, ils sont aujourd'hui sous scellés, dans un coffre», répond Stanislas Guerini, qui poursuit : «Oui, à La République en marche».

«Ils sont à disposition aussi de la justice et tant que la justice n'aura pas été au bout de ses investigations, [...] La République en marche se tient à disposition. Nous ne considérons pas que l'affaire est fermée tant que la procédure judiciaire n'a pas été à son terme», a ensuite précisé Stanislas Guerini. Le 21 juillet 2018, dans le cadre de l'enquête portant sur le rôle joué par Alexandre Benalla et Vincent Crase lors de la manifestation du 1er mai, les enquêteurs découvraient au siège du parti présidentiel trois armes de type Glock.

Selon Le Monde, début août, aucun des trois Glock n'avait été déclaré, car le dossier de demande envoyé par Vincent Crase en ce sens n'était pas complet. Joint à l'époque par L'Obs, le patron de LREM d'alors, Christophe Castaner, avait affirmé que ces informations étaient fausses à sa «connaissance» : «Ce ne sont pas des informations et à ma connaissance aucune "arme non déclarée" ne se trouve dans les locaux d'En Marche ! Il n'y a d'ailleurs pas eu de perquisition, mais un déplacement de la police judiciaire dans le cadre de l'enquête. Et il n'y a eu aucune saisie dans ce cadre», avait-il fait savoir.

