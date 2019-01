Des Gilets jaunes bloquent un dépôt pétrolier près de Rouen, avant d'être évacués

Plusieurs dizaines de Gilets jaunes ont bloqué le dépôt pétrolier du Grand-Quevilly en Seine-Maritime dès 4h ce matin du 2 janvier. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre quelques heures plus tard. Des actions en justice sont envisagées.

Des dizaines de Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous ce 2 janvier aux petites heures de la nuit pour empêcher les camions d'aller et venir sur le site du dépôt pétrolier du Grand-Quevilly (Seine-Maritime), près de Rouen. Une soixantaine de Gilets jaunes étaient présents pour l'action, qui a débuté vers 4h. Ils ont ensuite été évacués par les forces de l'ordre vers 9h.

Blocage du dépôt pétrolier Rubis par les #giletsjaunes ce matin à #Rouen. On vous attend. Besoin de relais. A 4h du matin environ 80 gilets jaunes étaient sur les lieux pour barrer l'accès aux camions citernes. La file des transporteurs immobilisés s'allonge de minute en minute. pic.twitter.com/HYOoGEHChn — Rouen dans la rue (@Rouendanslarue) 2 janvier 2019

Au micro de France Bleu Normandie, le directeur de cabinet du préfet de Seine-Maritime a expliqué : «Comme tout blocage, il n’est pas acceptable. Faire un feu devant un dépôt pétrolier c’est extrêmement dangereux. Ils seront autant que possible poursuivis devant les tribunaux. Ce sont des actions particulièrement irresponsables, surtout dans ce cas-là. Comme nous le faisons depuis le début du mouvement, dès qu’il y a blocage et que ce blocage crée une gêne à l’ordre public et à la sécurité publique, les forces de l’ordre interviennent.»

Ce même terminal avait déjà été verrouillé par les Gilets jaunes, soutenus par des militants de la CGT, les 3 et 13 décembre.

Lire aussi : Blocages de sites pétroliers et d'axes routiers : l'action des «gilets jaunes» se poursuit (IMAGES)