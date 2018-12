Macron en veut-il à BFM TV ? Une réforme pourrait nuire à l’audimat de la chaîne

Le président de la République furieux contre BFM TV ? Selon le Canard enchaîné, Emmanuel Macron pourrait se servir du futur «regroupement thématiques des chaînes d'info» afin de nuire aux audiences de la chaîne de Patrick Drahi.

La vengeance est un plat qui se mange froid. Selon le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron, mécontent que BFM TV se soit faite, selon lui, le porte-voix de la contestation des Gilets jaunes, pourrait par mesure de rétorsion se servir de la nouvelle numérotation de la TNT pour impacter les audiences de la chaîne d'information en continu.

Dès le départ, BFM a été le principal organisateur des manifestations

Le chef de l'Etat accuserait en effet la chaîne – pourtant honnie par de nombreux Gilets jaunes et souvent accusée de complaisance envers Emmanuel Macron – d'avoir fait office de miroir grossissant de cette contestation sociale.

«Dès le départ, BFM a été le principal organisateur des manifestations», aurait ainsi affirmé Emmanuel Macron, selon le palmipède, poursuivant : «A certains moments, des Gilets jaunes y réclamaient ma destitution ou appelaient à l'insurrection, sans jamais être repris par les présentateurs. Il y avait une sorte de connivence malsaine.»

Une réforme anti-BFM TV ?

Des reproches partagés par le 4e personnage de l'Etat, Richard Ferrand, soucieux de l'effet «loupe» dont le mouvement aurait bénéficié grâce à BFM TV. Le président LREM de l'Assemblée nationale détaille : «Lorsqu'il y a 50, 100 ou 200 types qui se regroupent à Montmartre avec un gilet jaune, vous avez l'impression que toute la France est en ébullition parce que cela passe en continu sur BFM !»

Mais la macronie aurait une botte secrète : la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT prévue dans quelques mois, après le renouvellement en février des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Objectif de la manoeuvre ? Sous couvert d'un «regroupement thématique des chaînes d'info», le locataire de l'Elysée militerait pour que le canal 14, occupé par France 4, soit récupéré par France Info, et pour que la chaîne LCI débarque sur le canal 17. Aujourd'hui, ces deux chaînes d'information en continu sont reléguées en queue de peloton en termes de numérotation.

Deux conséquences découleraient de cette réforme audiovisuelle : plus une chaîne est dans les premiers numéros, plus elle a de chances d'être regardée – la chaîne du service public sortirait donc ainsi grande gagnante de cette réorganisation – mais surtout, BFM TV (sur le canal 15) se verrait directement encadrée par deux nouvelles chaînes d'information en continu, en plus de CNews. De quoi faire fondre l'audimat et les revenus publicitaires de la chaîne...

