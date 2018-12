Les Patriotes de Florian Philippot déposent la marque «Les Gilets jaunes» en vue des européennes

Les Patriotes, le parti de Florian Philippot, qui soutient les Gilets jaunes depuis le début de la contestation, a déposé la marque Les Gilets Jaunes à l'Inpi. En ligne de mire : les élections européennes de mai prochain.

Les Gilets jaunes donneraient-ils des ailes à la liste des Patriotes, conduite par l'ex-FN Florian Philippot ? L'ancien numéro deux du parti frontiste souhaite en effet constituer une «liste hybride, mi-Patriotes mi-Gilets jaunes» pour les élections européennes et a dans cette optique déposé la marque «Les Gilets jaunes» à l'Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi), explique-t-il ce 27 décembre à L'Opinion.

Une récupération politique ? «J’encourage nos élus et nos adhérents à soutenir le mouvement depuis le début, et ce n'est pas sorti de mon chapeau depuis trois semaines, je voulais déjà donner cette coloration sociale au Front national», anticipe l'ancien bras droit de Marine Le Pen, qui s'est affiché à de nombreuses reprises affublé d'un gilet jaune.

Il s'agit surtout de faire en sorte que les vrais amis des Gilets jaunes disposent de l'appellation, et pas les faux amis ou les amis

Le dépôt de la marque «Les Gilets Jaunes» à l'Inpi par son proche collaborateur, Joffrey Bollée, est «une précaution dans la perspective des européennes», détaille-t-il.

Une liste Gilets jaunes à 8% ?

Jugeant son programme «100 % compatible avec les revendications des Gilets jaunes», Florian Philippot envisage de monter une liste «Les Gilets jaune» ou «Avec les Gilets jaunes». «Il s'agit surtout de faire en sorte que les vrais amis des Gilets jaunes disposent de l'appellation, et pas les faux amis ou les ennemis», selon le député européen. 25 demandes comprenant l'expression «gilet jaune» ont en effet été traitées par l'Inpi.

La perspective d'une liste hydride pourrait donner un coup de pouce au parti fondé en 2017 : d'après un sondage Odoxa pour France Info du 21 décembre le mouvement n'est crédité que de 1% d'intentions de vote pour les élection européennes. C'est le Rassemblement national (RN) qui pâtirait le plus d'une liste 100% Gilets jaunes (estimée à 8%), bien que restant en tête avec 21% d'intentions de vote –devant la liste La République en Marche-MoDem (19%), La France insoumise (10,5%) et Les Républicains (8%). Le RN et le Parti communiste se sont par ailleurs déjà également dits prêts à accueillir des Gilets jaunes sur leur liste.

