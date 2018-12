Noël, Nouvel an : les Gilets jaunes passeront-ils les fêtes sur les Champs-Elysées ?

Comment le mouvement des Gilets jaunes va-t-il s'organiser en période de fêtes ? Alors que les appels à manifester visaient jusqu'ici les samedis, certains proposent une mobilisation en guise de réveillon. Les actions locales, elles, se poursuivent.

Ouvrir ses cadeaux sur la plus belle avenue du monde ? Alors que la mobilisation des Gilets jaunes a fêté le 22 décembre son 6e samedi consécutif de mobilisation, quel calendrier de rassemblements sera désormais suivi par ce mouvement hétéroclite, en pleine période de fêtes ?

«Fêtons le réveillon de Noël entre Gilets jaunes», invite en réponse une page Facebook qui appelle à un rassemblement du mouvement sur l'avenue des Champs-Elysées le 24 décembre, soirée plus consacrée aux repas en famille qu'aux manifestarations.

Capture d'écran Facebook de la page Acte 7 : Fêtons Noël Entre Gilet Jaune

Lors de l'acte 6, le mouvement des Gilets jaunes – qui, selon les chiffres du gouvernement, a réuni environ 40 000 personnes dans toute la France – s'est caractérisé par son imprévisibilité. Novatrice dans sa naissance sur les réseaux sociaux, la mobilisation des Gilets jaunes s'est montrée créative dans ses modes d'actions : pied de grue sur les ronds-points, barrage filtrant aux péages, interventions aux frontières, ainsi que dans son organisation.

Des Gilets jaunes pour fêter la nouvelle année ?

Peu avant le week-end, l'annonce d'un rendez-vous dans la ville de Versailles, symbole royal s'il en est, avait massivement été partagé sur Facebook par des Gilets jaunes. Tentative de diversion face au dispositif policier ? Montmartre, Opéra, Saint-Lazare : les rassemblements se sont finalement tenus à Paris, mais à de multiples endroits de la capitale, pour se finir sur les Champs-Elysées, lieu de convergence des manifestations de tous les samedis précédents.

Après le potentiel acte 7 du réveillon de Noël, à laquelle plus de 13 000 personnes se disent intéressées, c'est le réveillon du Nouvel an qui pourrait également échapper à la tradition saturnienne des Gilets jaunes. En effet, un acte 8, auquel plus de 50 000 personnes se disent intéressées, est annoncé pour le 31 décembre.

Capture d'écran de la page Facebook Acte 8 : Réveillon des gilets jaunes sur les Champs Elysées

«Parce que nos vies sont des fêtes et ne seront plus défaite. Parce qu'on ne lâchera jamais. Parce que les Champs-Élysées sont devenus notre nouveau jardin de lutte et d'échanges. Retrouverons nous le 31 décembre sur les champs, pour fêter ensemble le passage en 2019, dans la joie et dans la lutte non violente», peut-on lire sur la publication.

Les actions ciblées se poursuivent malgré les fêtes

Convergence à Paris, ou pas, les fêtes de fin d'années ne marquent en tout cas pas l'arrêt des multiples actions ciblées menées par les Gilets jaunes.

Partout en France, des groupes de manifestants ont décidé de privilégier des actions de solidarité au service de la communauté : distribution de nourritures aux personnes en difficulté à Limoges, de cadeaux à Lannion ou dans la Vienne ou encore opération ramassage de détritus à Crimolois.

Dans un autre style, à Rungis, plus grand marché agroalimentaire d'Europe, de nouveaux appels à des actions de blocage ont été lancés.

Enfin, sur les ronds-points, principaux lieux de rassemblement des Gilets jaunes, certains ont pris leurs précautions pour passer les fêtes tout en se mobilisant. A Somain, dans le Nord, le père Joseph Nurchi s'apprête à célébrer à minuit la messe de Noël sur le rond-point des Quatre-Chemins, à Somain. Sa façon à lui de soutenir le mouvement social.

« J'étais venu avec eux déposer une gerbe au Monument aux morts et quelqu'un a dit : ça serait bien qu'il y ait une messe. L'idée a fait son chemin ».

