Danièle Obono case le mot «bolos» dans l'hémicycle après un défi lancé par un animateur radio

La députée La France insoumise avait accepté un pari proposé par l'animateur Cauet : placer le mot «bolos», très usité par les ados, lors d'un discours à l'Assemblée. Danielle Obono a relevé le défi lors d'une diatribe adressée à Edouard Philippe.

Mission accomplie. Danièle Obono, la députée de Paris de La France insoumise, peut s'enorgueillir d'avoir remporté un défi ardu lancé par un animateur télévisé : placer le mot «bolos» à l'Assemblée. Ce vocable principalement utilisé par les ados est l'équivalent de «bouffon» ou «pigeon».

Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos

Alors qu'elle s'adressait à Edouard Philippe lors des questions au gouvernement, assaisonnant copieusement la politique menée par la République en Marche et les derniers atermoiement sur les mesures et les réformes destinées à apaiser les Gilets jaunes, la députée s'est écriée : «C’est l’histoire d’un faussaire à la tête d’une association de malfaiteurs […], il pense mater le peuple à coups de flashball et l’amadouer avec quelques écus récupérés en lui faisant les poches.» Puis elle a asséné : «Monsieur le Premier ministre, arrêtez de prendre les gens pour des bolos, essayez de ne pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes !»

Non seulement Danièle Obono a réussi le tour de force d'introduire ce mot incongru dans les discours habituellement policés des députés, mais elle a également réalisé une assonance intéressante avec une expression saugrenue utilisée par le Premier ministre au sujet des Gilets jaunes : «faire du bololo».

La députée s'était assigné cette mission primordiale à la suite d'un défi avec l'animateur de la radio NRJ Cauet. Le présentateur, en octobre, avait en effet réagi à un tweet de la parlementaire, dans lequel elle égrenait avec force hashtags les expressions en vogue du moment telles que «badass» ou «rageux». Il avait remarqué que le langage des députés avait «changé» et avait invité la jeune députée à la langue fleurie à placer le terme «bolos» lors d'une de ses prochaines interventions. Danielle Obono avait promptement accepté le «challenge» : «Ok, à la première occaz on essaie de vous caser #bolos.»

